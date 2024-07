A melhor equipa, eclipse das estrelas, uma saga dos autologos e a "praga" das invasões: 7 pontos que sobram no final do Euro-2024

Antes do Europeu partia como uma das possíveis favoritas, depois da fase de grupos aparecia como uma das maiores favoritas, na antecâmara da final surgia como grande favorita. Quase de forma natural, a Espanha encerrou o Euro-2024 com o quarto triunfo na competição, tornando-se com isso a seleção com mais troféus na prova (quatro, sendo que três foram nas últimas cinco edições). No entanto, a prova organizada pela Alemanha ao longo de um mês teve vários pontos de interesse, do número “anormal” de autogolos como tinha acontecido no Euro-2020 ao eclipse de muitas das estrelas, passando pelas dezenas de invasões de campo e pelas prestações de equipas de segunda linha, há sete pontos que ficam deste Europeu.

Ganhou a melhor equipa a mostrar como o ataque pode ser a melhor defesa (e com crédito)

A Espanha foi a melhor equipa ao longo do Europeu, o jogo dos quartos com a Alemanha acabou mesmo por ser uma final antecipada entre as duas melhores equipas da competição. O desfecho do encontro decisivo e a própria forma como a partida foi decorrendo confirmaram essas duas ideias, sendo que a Roja acabou por comprovar uma outra ideia: apesar de ter sofrido um golo nos últimos quatro jogos, sendo que com Geórgia e França esteve em desvantagem, mostrou que jogar de forma ofensiva e com linhas subidas pode ser depois a melhor forma de não conceder grandes oportunidades aos adversários. Mas os méritos de Luis de la Fuente não se ficaram por aí e a forma como os duelos com Alemanha e Inglaterra foram decididos por suplentes (Mikel Merino e Oyarzabal) premiou a maneira como todos os jogadores sentiam que faziam parte do grupo, ao contrário do que aconteceu com outras equipas onde as oportunidades a outros foram poucas ou nulas.