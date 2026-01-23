A misteriosa morte do banqueiro Pedro Ferraz Reis num hotel de luxo em Moçambique

“Fui eu que tive de verificar se estava morto ou vivo”

Mas a uns 600 metros da igreja, há alguém, igualmente irritado com os jornalistas, que não tem perguntas. É Nelson Rodrigues, a primeira pessoa a ver o corpo do banqueiro. “Eu é que o encontrei, pessoalmente”, revela ao Observador o diretor-geral do hotel Polana. Foi informado pelos funcionários que a equipa de limpeza estava a ver “sangue a escorrer por baixo da porta da casa de banho” ao lado do bar. Não “foi dentro de nenhum quarto, como já ouvi dizer, ele não estava hospedado no hotel”, esclarece. Mas Nelson Rodrigues sim. Por isso, chegou rapidamente ao local. “A porta da casa de banho estava trancada por dentro e, depois de a abrir, fui eu que tive de verificar se estava morto ou vivo.” Eram 22h30.

O responsável diz que viu então “o que o Sernic descreveu”, sem detalhar mais. O porta-voz do serviço de investigação disse, como é possível ouvir neste vídeo, que o português tinha ingerido veneno de rato e se tinha infligido vários golpes com “objetos corto-perfurantes, facas,” destacando que isso aconteceu “nos pulsos das mãos, nas coxas, no pescoço e no peito, na parte do coração”. Sublinhou que “foram repetidos golpes que não deixam dúvidas de que existia intenção clara de tirar a sua vida”, clarificando depois que o banqueiro usou apenas uma faca, a que “tinha retirado da cozinha da sua casa” e não as “duas que comprara depois”.

Nelson Rodrigues sustenta o mesmo: “O senhor tirou a sua vida, simplesmente”. Questionado pelo Observador sobre outros detalhes nada acrescenta ao que o Sernic dissera. Sobre a faca, responde que não sabe “se estava espetada no corpo”.

Um detalhe que tem relevância para um criminalista com larga experiência na segurança em Moçambique e para um antigo juiz moçambicano que trabalhou muito em processos criminais, ouvidos pelo Observador sob anonimato. Fazendo questão de frisar que não conhecem os relatórios nem viram o corpo, têm algumas perguntas. “Como é que alguém corta os pulsos e depois se degola, e golpeia as coxas e o peito, na zona do coração, tudo no mesmo momento e com a mesma faca? Isso não é verosímil. A menos que o senhor fosse um super-homem”, refere o primeiro. “É o mesmo que dizer que a água está a arder”, compara.

“Quantas facadas foram? Qual o ângulo? Que profundidade tinham? É preciso saber isso tudo. Porque no suicídio, em geral, mudam de intensidade, porque a pessoa vai perdendo força. Foram defensivas ou agressivas? De que lado surgiram? Podiam ter sido infligidas por outra pessoa? Como estava caído o corpo? É diferente em caso de homícidio ou não”, questiona o segundo.

Se os golpes no pescoço “atingiram carótidas, sendo profundos, ele desmaiava rapidamente, não conseguia golpear o coração”. Mais: “Cravou a faca no coração e tirou-a? Ou ficou lá? Se a sequência foi a inversa, coloca-se a mesma questão: tirou a faca do peito para depois atacar o pescoço? Porque, se queria atingir o coração, como foi dito, teria de ser um golpe profundo. E isso traz consequências imediatas, fisiológicas e outras. Impossível conseguir depois atingir o pescoço”.