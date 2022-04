A pequena aldeia de Orbán, onde há um estádio, um mini-comboio e muito dinheiro a circular. "Dizem que ele rouba, mas não me roubou a mim"

Falar do seu trabalho entusiasma mais este residente do que das eleições legislativas que vão ter lugar já este domingo. Mas Gaba admite que este “é um dos principais temas de conversa” na aldeia “e é normal que assim seja”. “É sobre o nosso futuro e o futuro é importante.” A sua decisão final sobre em que sítio colocar a cruz no boletim de voto, porém, ainda não está tomada. O caçador explica que nunca votou no Fidesz, mas não responde quais têm sido as suas opções e diz estar indeciso agora. Considera apoiar o primeiro-ministro desta vez, já que tem apreciado a atitude do maior partido do país em relação, por exemplo, à guerra da Ucrânia (“Tenho pena dos ucranianos, mas o melhor para nós é ficarmos de fora.”). No domingo, quando se reunir com alguns colegas e as suas famílias para um convívio para acompanhar os resultados eleitorais, espera assistir a uma vitória do Fidesz de Orbán, mas sem maioria de dois terços no Parlamento.

“Tenho de admitir que o Fidesz fez coisas boas”, explica este eleitor. “Aqui, a construção está a crescer, as pessoas têm emprego. E não me interessa muito quem é o tipo que está no poder, desde que o país se continue a desenvolver.” A oposição, liderada por Pétér Márki-Zay, não é uma hipótese para o caçador neste momento, que critica a sua postura “arrogante” nos últimos dias de campanha. “Eles gostam de dizer que o Orbán e os amigos roubam, mas não me roubaram a mim”, sentencia Gaba, entre risos. “Sei bem que muitas das empresas são de gente próxima do poder, mas se a oposição lá estivesse ia ser o mesmo. Não me importo que eles encham os bolsos deles, desde que continuem a encher o meu também.”

A Pancho Arena, um estádio de quase 4 mil lugares à porta da casa de família de Orbán

A sombra da corrupção em obras públicas paira sobretudo sobre Félcsut devido à série de investimentos públicos em massa que têm sido feitos na aldeia ao longo dos últimos anos. O mais visível é a Pancho Arena e a respetiva Academia de Futebol Ferenc Puskás: os edifícios com telhado negro reluzente à beira da estrada destacam-se pela sua imponência num local onde apenas existem pequenas vivendas de estilo soviético. O Observador tentou visitar o estádio com 3.800 lugares — depois de ter feito um pedido oficial que não obteve resposta —, mas foi imediatamente barrado por um segurança: “Não vê o sinal a dizer que é proibido entrar?” De fora, porém, é possível ver o verde do relvado e os assentos coloridos das bancadas.

Orbán — cuja casa de família fica mesmo em frente ao estádio — é visita regular em vários jogos da equipa local, mas este sábado não há nenhum encontro e o primeiro-ministro está ocupado durante as últimas horas de campanha, longe daqui. O primeiro-ministro húngaro é um assumido fã de futebol: ele próprio foi jogador quando era mais novo e chegou a ser identificado pelo treinador como tendo um “remate rápido e um passe dinâmico” que demonstravam “potencial”.