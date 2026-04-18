A reunião prévia com Marcelo, o aviso das tempestades e reforma laboral ausente. O primeiro Conselho de Estado do Presidente Seguro

A composição: três ausências e o não auto-indicado

O Conselho de Estado reuniu com a nova composição pela primeira vez. Dos cinco escolhidos por António José Seguro, houve um que não tomou posse: o geógrafo Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa em 2018, que se encontra fora do País. O antigo Presidente António Ramalho Eanes também não marcou presença. Em aberto está também o lugar destinado, por inerência, ao Provedor de Justiça, uma vez que o Parlamento chumbou na quinta-feira o nome proposto pelo PS, Tiago Antunes.

Mais do que o próprio PS, os adversários políticos — em particular o PSD — estranharam José Luís Carneiro não ser o indicado pelo Partido Socialista. O secretário-geral do PS, em vez de dar ordens para a sua própria indicação, preferiu que fosse o presidente do PS, Carlos César, a continuar no Conselho de Estado (uma vez que o partido passou de dois para um representante).

Olhando ao histórico, já houve alturas em que o líder do PS não esteve representado, mas em situações em que o líder mudou já durante a legislatura (ou seja: foi eleito para o órgão quem era o líder no momento da eleição na AR). Pedro Nuno Santos foi para o Conselho de Estado quando a eleição foi feita em 2024. António José Seguro, então secretário-geral do PS também, já que era o líder no momento da eleição, em 2011. António Costa não pôde substituir Seguro, uma vez que havia um suplente definido na lista da AR, Alfredo Bruto da Costa, que ficou nesse lugar quando António Costa venceu as primárias.

O mesmo tinha acontecido com António Guterres, já que o eleito para o Conselho de Estado tinha sido aquele que era líder do PS no início da legislatura, Jorge Sampaio (em 1989). Sampaio, que foi derrotado por Guterres no Congresso de 1992, não abdicou do lugar e manteve-se até ser eleito Presidente da República.

Voltando à atualidade, no Conselho de Estado desta sexta-feira estreou-se ainda — além de quatro dos cinco nomeados por Seguro que tomaram posse — o presidente da câmara do Porto, Pedro Duarte, que foi um dos três indicados pelo PSD via Parlamento. Leonor Beleza, que estava na quota do Presidente Marcelo, agora entra pela mão do PSD via Assembleia da República.

A típica nota lacónica que compromete e desvenda outro tema: as tempestades

A nota final do Conselho de Ministros voltou a ser lacónica, como habitual. O comunicado diz que foi feita “uma reflexão aprofundada sobre matérias relativas à segurança interna, à proteção civil, à cibersegurança, à proteção de infraestruturas críticas e à defesa nacional.” É explicado, na mesma nota, que “no decurso da reunião, foi efetuada uma avaliação da situação atual, tendo sido identificados os principais riscos e desafios que se colocam ao país, tanto no plano interno como no contexto internacional.”