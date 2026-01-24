A Tapeçaria de Bayeux vai regressar a Inglaterra: o que conta o bordado do século XI e que polémica envolve este empréstimo histórico?

A cerimónia de consagração da catedral aconteceu a 14 de julho de 1077 e contou com a presença do próprio Guilherme I. Foi provavelmente o último grande ato público de Odo que, pouco tempo depois, caiu em desgraça por abuso de poder e foi encarcerado por ordem do irmão. O bispo morreu em 1097, depois de ter passado cinco anos na prisão, de onde foi libertado devido à pressão de vários eclesiásticos, que se mostraram preocupados com o impacto do seu encarceramento na alma do rei de Inglaterra.

Mas há quem acredite que a produção da Tapeçaria de Bayeux não teve nada a ver com a catedral do bispo Odo. David Musgrove e Michael Lewis, autores de um livro sobre a história do famoso bordado, sugeriram que, talvez, nunca tenha sido produzido com o intuito de ser mostrado ao público, mas apenas como uma “peça de arte impressionante para documentar uma história impressionante”. Isso porque, além da entrada no inventário da catedral, não existe mais nenhuma evidência da sua apresentação pública durante o período medieval. Só mais tarde, após a sua redescoberta na Catedral de Bayeux, onde estaria guardada num baú na cripta da igreja, é que a Tapeçaria se tornou alvo do interesse público e começou a ser exibida.

A primeira exibição pública aconteceu em 1803, quando foi transportada para Paris, onde esteve exposta na Galeria Apolo do Louvre a pedido do ministro do Interior de Napoleão. Em 1804, regressou a casa, onde tem estado desde então. Foi primeiro guardada no edifício da câmara municipal de Bayeux, onde era mostrada todos os anos em setembro, e depois no museu municipal, na Galeria Matilda, assim chamada em honra da mulher de Guilherme. Só deixou essa sala durante a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) e durante a Segunda Guerra Mundial (1938-1945), quando teve de ser deslocada para evitar ser danificada ou até mesmo destruída, e agora, para as obras de renovação, que tem como objetivo melhorar o próprio espaço de exibição, mas também as condições de conservação da peça com quase mil anos.

Um documento histórico como nenhum outro

A importância da Tapeçaria de Bayeux está não só na sua qualidade artística, mas também no retrato vívido e pormenorizado que faz dos eventos que levaram ao fim do período anglo-saxónico em Inglaterra. Na história da ascensão normanda, a Batalha de Hastings, travada a 14 de outubro de 1066, ocupa o papel principal, mas a narrativa que preenche os diferentes painéis de linho da Tapeçaria de Bayeux começa antes, em 1064, com as maquinações políticas que levaram à invasão de Inglaterra por Guilherme, duque da Normandia.

Em 1064, os ingleses eram governados por Eduardo, mais tarde conhecido como o Confessor, depois da sua canonização no século XII. Eduardo tinha ascendido ao trono em 1042, com quase 40 anos, depois de um período de domínio dinamarquês. Após a morte do seu pai, Etelredo II, em 1016, o reino, que há muito era acossado por vikings, caiu nas mãos do príncipe dinamarquês Canuto. Com a ascensão de Canuto, o jovem Eduardo viu-se obrigado a fugir. Exilou-se do outro lado do Canal da Mancha, no domínio da família materna, a Normandia, um ducado no norte de França que tinha sido criado em 911, no âmbito de um acordo de paz firmado entre o rei franco Carlos II e o viking Rolo. Em 1042, após a morte de Canuto e um breve período em que a liderança do reino inglês esteve entregue aos filhos do rei dinamarquês, Eduardo foi coroado rei. Após décadas de conflitos internos e externos, Inglaterra era uma nação fraca e vulnerável, à mercê dos interesses políticos de diferentes fações.