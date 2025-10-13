A vitória curta de Pedro Duarte soube a muito. A terceira derrota de Pizarro também

As primeiras palavras até pareciam antecipar uma derrota. Pedro Duarte chegou à sede de campanha, em plena Avenida dos Aliados, ao fim da tarde deste domingo e elencando uma série de frases que geriam expectativas, incluindo as piores. “Fiz campanha com as minhas convicções e quando é assim temos de estar tranquilos”, dizia, ao sair do carro; nem tinha preparado um discurso de vitória porque “tudo” podia acontecer; não “precisava” de ter Luís Montenegro ao seu lado durante a noite. Horas depois, o candidato que parecia hesitante voltaria a entrar numa sala em puro êxtase para se declarar “o líder do norte de Portugal”. Pedro Duarte tinha mesmo ganhado, ajudando o PSD a ter uma noite (muito) feliz e tornando-se sucessor de Rui Moreira, apesar das sondagens que inicialmente lhe apontavam uma derrota. Acabaria a noite abraçado ao velho amigo Luís Montenegro, numa vitória que superou as expectativas de ambos.

A noite foi, ainda assim, longa e renhida. “Ninguém vai falar antes do tempo”, ia-se avisando na equipa de Pedro Duarte. E neste caso isso incluiu qualquer tipo de reação: ao contrário do que é costume durante as noites eleitorais, não houve uma reação oficial aos números da abstenção, nem sequer às primeiras projeções das televisões. Pedro Duarte continuava no seu quartel-general pessoal, uma sala onde estava fechado só na companhia da família, a aguardar “serenamente” pelos resultados. No espaço da sede onde se iam juntando dezenas de militantes, menos comedimento: à primeira sondagem (da RTP) que apareceu no ecrã do plasma, às 20h, e que colocava Pedro Duarte à frente da corrida, a euforia instalou-se. Ouviram-se gritos de “vitória”, palmadas fortes em costas alheias, sucederam-se os abraços apertados. Mas pelo meio ouvia-se a voz de alguns apoiantes: “Calma, calma”. A noite estava (muito) longe de acabar.

E era mesmo preciso ter calma: a noite prosseguiu com indicações múltiplas, por vezes contraditórias, das várias candidaturas, que iam colocando ora PS ora PSD a liderar, com festejos ocasionais pela conquista de juntas de freguesia, intercalados com momentos de silêncio e expectativa. Do lado do PSD comentava-se que uma vitória por apenas umas centenas de votos “não chocaria ninguém”. A ordem era para refrear entusiasmos e esperar por confirmações. Mas o entusiasmo ia aumentando com as indicações que iam surgindo, vindas de outros concelhos: o PSD estava quase a ganhar Lisboa, o PSD conquistava Sintra, a previsível vitória de Gaia estava confirmada. Só faltava mesmo o Porto.

E a primeira indicação sólida foi a de Nuno Melo, que se deslocou brevemente à sede de Pedro Duarte para dar o “devido abraço” ao novo presidente da Câmara Municipal do Porto. No final da contagem apenas 2008 votos separariam as duas maiores candidaturas, mas nesta altura a noite avançava e Melo celebrava o significado da provável vitória para o espaço político do centro-direita. A sala estava em êxtase. Só faltava que o pano que a separava das salas em que Pedro Duarte, outros candidatos e convidados esperavam, subisse dramaticamente para revelar a descida do social democrata vitorioso, assim que a televisão deixasse de transmitir o discurso de derrota de Pizarro.