Abertura do Ano Judicial. A lição de Gandalf, a morte de Alcinda e a "reunião de trabalho" no Parlamento para uma reforma da Justiça

Uma lição deixada pelo feiticeiro Gandalf, de O Senhor dos Anéis, a evocação do homicídio de uma mulher pelo marido diante dos próprios filhos na última semana, um protesto vestido de negro, uma “reunião de trabalho” no Parlamento para consensualizar uma reforma da Justiça e uma “oportunidade renovada” para um novo ciclo no horizonte da justiça: tudo isto coube na sessão solene de Abertura do Ano Judicial, esta terça-feira, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa.

Dois anos depois da última cerimónia, face à desmarcação de 2024 devido às eleições legislativas antecipadas, os diferentes agentes judiciários voltaram a sentar-se no salão nobre do STJ. Daqui foram traçados diagnósticos sobre a realidade judicial, disparadas críticas em diversas direções e lançadas possíveis soluções para problemas que se eternizam no tempo e nos discursos que acabam por ser repetidos de um ano judicial para o outro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Juízes, advogados, procuradores e políticos convergiram na necessidade de avançar com mudanças para que tudo deixe de ficar na mesma, como sucedia diante do STJ. Mas a poucos metros de distância, na Praça do Comércio, os oficiais de justiça recordavam que os problemas continuam a ser os mesmos de sempre e regressavam aos protestos com t-shirts negras com a mensagem “Justiça a quem nela trabalha” — uma nova versão do slogan da reforma agrária “A terra a quem a trabalha”. Não são terras que os oficiais de justiça reclamam mas sim uma revisão da carreira.

No interior do STJ, quando passava um minuto das 15h00, a hora definida para o arranque da cerimónia, o Presidente da República entrou no salão nobre. Marcelo Rebelo de Sousa ocupou a cadeira central, ladeado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, pelo presidente do STJ, João Cura Mariano, pelo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, e pela bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro. Uma vez tocado o hino nacional, pela banda do Exército, começou a virar-se a página para um novo ano judicial.

O novo ciclo aos olhos de Marcelo Rebelo de Sousa

Bastou um “relance instantâneo” do Presidente da República. De onde se sentava, o chefe de Estado conseguia ver uma série de estreantes em sessões de abertura do ano judicial: de Rita Alarcão Júdice a Amadeu Guerra, passando por João Cura Mariano ou José Pedro Aguiar Branco, sem esquecer novas presidências noutros tribunais superiores, como no Supremo Tribunal Administrativo ou no Tribunal de Contas.

Perante este horizonte, Marcelo Rebelo de Sousa vislumbrou “um novo ciclo” e manifestou esperança de que Portugal possa aproveitar para concretizar as reformas consideradas necessárias na justiça. “Estas mudanças de liderança permitem uma oportunidade renovada, diria mesmo única, para escolher no domínio da Justiça mais passado ou mais futuro”, declarou.