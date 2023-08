“Ninguém pode esperar mais do que o PS já fez.” Pelos professores, no caso. É esta a tese que circula no partido e no Governo, e que mostra que as pequenas alterações que o Executivo decidiu fazer ao diploma sobre a carreira dos professores para permitir que passasse pelo crivo de Belém não trarão qualquer mudança de fundo à estratégia do Executivo. Entre socialistas há mesmo quem ironize sobre a importância das alterações cirúrgicas desenhadas para satisfazer Marcelo Rebelo de Sousa, garantindo que até ao Presidente interessou que estas passassem “de fininho”, sem grande alarido, por ter consciência de que seriam inconsequentes.

Dentro do Governo, e apesar de se antever mais um ano letivo complicado e recheado de protestos e greves, fica arrumada a ideia de que o dossiê dos professores deveria merecer novas mexidas e cedências além das que os Executivos de António Costa já assumiram. “A nossa linha é sempre a mesma: não há medidas especiais para carreiras especiais”, avisa uma fonte governamental, acrescentando: “Esta decisão não inviabiliza que outros governos possam tomar outras decisões”.

Palavras chave: “outros governos”. Ao contrário do que Marcelo desejaria, é assim que o Executivo interpreta as mudanças feitas no diploma que acaba de ser promulgado, questões de semântica à parte: o entendimento do Governo é o de que uma reabertura da questão do tempo de serviço só acontecerá num futuro pós-Costa — por agora, a questão fica encerrada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.