Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Adriano Moreira completa esta terça-feira 100 anos de idade. O ex-presidente do CDS e antigo ministro do Ultramar do Estado Novo nasceu a 6 de setembro de 1922 em Macedo de Cavaleiros, mudou-se para Lisboa na infância e estudou na universidade durante o período da Segunda Guerra Mundial. Advogado de formação, foi um dos primeiros académicos portugueses a refletir sobre o fenómeno da integração europeia e sobre e a realidade do colonialismo português no século XX, ainda nos anos 50, década em que fez parte da primeira delegação portuguesa nas Nações Unidas.

Conheceu Mário Soares na prisão, quando foram companheiros de cela num período curto, e ficaram amigos para a vida. Foi convidado por Salazar para integrar o seu governo como ministro do Ultramar, devido às duras críticas que fazia ao modo de administração das colónias e às reformas que propunha. A passagem de Adriano Moreira pelo governo de Salazar foi breve — dois anos, entre 1961 e 1963 —, devido a discórdias sobre o rumo político, mas marcaria definitivamente a sua vida.

Quando deixou o governo, regressou à vida académica, casou-se e teve seis filhos. Depois do 25 de Abril, deixou o país e passou uma temporada no Brasil, antes de regressar a Portugal e à vida política ativa, em 1980. Filiou-se no CDS, de que se tornaria presidente em 1986, e hoje é um dos nomes centrais da história dos centristas. Foi deputado até 1995 e, mais recentemente, fez parte do Conselho de Estado. Hoje, aos 100 anos de idade, mantém a sua rotina na Academia das Ciências de Lisboa, de que chegou a ser presidente.

A propósito do 100.º aniversário de Adriano Moreira, o Observador recupera a entrevista publicada em outubro de 2020. Trata-se de uma entrevista realizada em 11 de março de 2019, destinada a integrar o Arquivo Europeu de Vozes, um projeto organizado pelo coletivo europeu Arbeit an Europa que tem como principal objetivo reunir as memórias de personalidades de toda a Europa (além das fronteiras da UE) que, tendo nascido antes da Segunda Guerra Mundial, testemunharam desde o início todo o processo de construção da identidade europeia contemporânea. Por esse motivo, uma grande parte da entrevista é focada na perspetiva de Adriano Moreira sobre a construção da União Europeia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.