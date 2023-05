O caderno de encargos é bem longo. Após uma convenção com o mote “levar o país a sério”, o Bloco luta para não perder, ele próprio, credibilidade e recuperar influência, tarefas especialmente difíceis num contexto de maioria absoluta, em que viu a sua votação ser engolida pelo PS e tenta agora recuperar nas sondagens. No embate entre Mariana Mortágua e Pedro Soares, as verdadeiras questões ficam para o dia seguinte.

E são muitas: é preciso fazer oposição ao Governo, mas gerir com cabeça fria os timings da relação (com atenção às movimentações internas no PS); dar força às ruas, mesmo que os movimentos sejam apartidários, e construir a partir delas a sua alternativa política; tentar contornar a ameaça do Chega e recuperar votos em eleições em que o Bloco não tem conseguido vingar — e há quem admita que algumas são praticamente para esquecer.

Oito anos depois do arranque da geringonça, o perfil do Bloco é diferente, mas o partido garante que o eleitorado não mudou — só se deslocou circunstancialmente para os braços do PS. Por dentro, também há desafios: há críticos vão repetindo críticas e acusações contra a direção, e há uma direção (recandidata) preocupada com a “construção” do próprio partido.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.