Histórico da UDP e do Bloco de Esquerda, membro da Mesa Nacional do partido e, nos últimos anos, crítico da linha que a direção tem seguido, Mário Tomé é o rosto mais conhecido da moção E — a única moção, representada pelo ex-deputado Pedro Soares, que desafiará a moção A, de Mariana Mortágua, na convenção do partido marcada para 27 e 28 de maio. E é a Mortágua que deixa uma das críticas mais duras, considerando a decisão de abandonar a Comissão de Inquérito à TAP “deselegante” e “arrogante”.

Em entrevista ao Observador, o histórico bloquista mostra, de resto, a sua desilusão em relação à atual gestão do partido, que acusa de não querer fazer o balanço das derrotas — o que só por si justificaria “quase uma revolução interna” — e de tratar o Bloco de forma burocrática e centralista, fingindo uma democracia interna que é “mentira”.

Arrepia-se com a ideia de ver o partido num Governo ao lado do “neoliberal” PS — “era o fim do Bloco” — e, mesmo admitindo que a candidatura de que faz parte vai perder, quer ver o Bloco a mudar de rumo e a estar mais nas ruas, em vez de ser “obrigado” a apoiar os sindicatos. Sobre a guerra na Ucrânia, discorda da ida do Bloco a Kiev, dispara acusações de “oportunismo”, critica EUA e NATO e diz que o partido se esqueceu das suas posições históricas. “Ou então já não são aquilo que eram…”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.