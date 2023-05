O assunto nunca foi completamente pacífico dentro do Bloco de Esquerda. Mas agora, com a corrida à liderança do partido a aproximar-se — a convenção que fechará o ciclo de Catarina Martins está marcada para 27 e 28 de maio –, estão a ficar cada vez mais evidentes as fraturas internas a propósito da posição quanto à guerra na Ucrânia e à invasão russa, que já motivaram acusações de “querer desculpar Putin” ou de “falar com rodriguinhos para não perder votos” entre as listas adversárias. E a inclusão do Bloco na delegação parlamentar que aterrou esta terça-feira em Kiev para estar com Volodymyr Zelensky veio aumentar a tensão.

O gatilho mais recente foi a vinda de Lula da Silva a Portugal e as declarações polémicas que o Presidente brasileiro fez sobre Ucrânia e Rússia. Para os críticos da atual direção e da candidatura de Mariana Mortágua, a reação “evasiva” de alguns dirigentes, sem uma defesa clara de Lula e uma demarcação das posições do Governo português, “comprometeu” o partido com “uma posição inaceitável” neste ponto sensível, como se lê numa nota escrita pela moção E.

Isto porque, para os críticos liderados pelo ex-deputado Pedro Soares, as declarações públicas da direção, ao afirmar que “a posição bloquista sobre a guerra na Ucrânia é a mesma do Estado português”, colam o Bloco às posições da NATO.

