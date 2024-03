As exposições que inauguraram a nova Ala Álvaro Siza na Fundação de Serralves, no Porto, têm uma colaboração especial da Antarte. Nos últimos 12 meses, é o segundo projeto conjunto entre o prestigiado arquiteto português Álvaro Siza Vieira, e a marca portuguesa de móveis e decoração.

As duas esculturas materializadas pela Antarte são um dos trabalhos que mais se destacam no “lugar com mais obras do Pritzker no mesmo espaço.” Ambas foram produzidas pela Antarte em madeira de criptoméria dos Açores, uma matéria-prima sustentável. A marca usa materiais sustentáveis no fabrico de móveis como consolas, móveis de TV, mesas de centro, mesas de apoio, mesas de jantar, cadeiras, aparadores, camas e mesas de cabeceira.

De recordar que nos tempos de juventude, o arquiteto Siza Vieira queria ser escultor mas viria entretanto a seguir a formação em arquitetura. A atribuição do prémio Pritzker em 1992, galardão apelidado de ‘Nobel’ da Arquitetura, é o culminar de uma carreira brilhante na área, mas aos 90 anos, Siza Vieira concretizou um desejo de juventude: realizar esculturas.

Na primavera de 2023, a presença do Vaticano na Bienal de Veneza contou igualmente com um trabalho conjunto entre Siza Vieira e a Antarte. A instalação de arte “Encontro”, composta por 12 esculturas que representam pessoas, foi exposta no pavilhão do Vaticano, na Basílica de San Giorgio Maggiore, em Veneza, entre Maio e Novembro do ano passado.

Mário Rocha, fundador e CEO da Antarte, salienta que «a colaboração estabelecida com “o mestre” da arquitetura portuguesa e um dos mais destacados a nível mundial, é uma honra para a Antarte. Era irrecusável o desafio de trabalhar novamente com o arquiteto Siza Vieira, numa instalação de arte que é um justo tributo ao génio criativo de um dos grandes nomes da arquitetura das últimas décadas.”

