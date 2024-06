Aprendeu a correr menos para correr melhor: Pepe e uma masterclass de quem tem sempre de contar

E pode não estar enganado. Em entrevista ao Observador no final de 2022, durante o Mundial do Qatar, o antigo responsável pelo departamento clínico do FC Porto entre 1876 e 1999 explicou que a genética de Pepe é “preponderante” para a longevidade do jogador. Na altura, Domingos Gomes defendeu que existem dois genes que podem ter um papel especialmente importante na resiliência física do central: um que corta uma proteína e a transforma em outra, permitindo a regulação da pressão arterial e o equilíbrio entre os fluidos e os sais presentes no corpo humano, e outro que transporta informações para a produção elevada de uma proteína encontrada nas fibras musculares de contração rápida.

Depois, naturalmente, existe o lado que Pepe controla. Um dos segredos do central é evitar a perda de qualidade da massa magra e promover a regeneração muscular, algo que alcança através do consumo de mais proteína, como carne seca — além de hidratos de carbono, para que o corpo recupere a energia investida durante a prática desportiva –, e introduzindo suplementos alimentares na dieta. Tudo é feito ao milímetro e de forma personalizada, com GPS para estudar os movimentos do jogador e escalas de esforço de acordo com a perceção do próprio atleta.

Apesar de ser necessária uma maior atenção por parte das equipas médicas, a idade continua a ser um posto para jogadores na faixa etária de Pepe. “Muda o reconhecimento da importância de ser regrado na alimentação. As adaptações não devem ser fontes de pressão e não devem ser demasiado punitivas, sob pena de darem azo a perturbações alimentares que não só prejudicam o desempenho desportivo como desrespeitam o bem-estar mental do jogador”, explicou, também no final de 2022, João Beckert, fisiatra na Unidade de Medicina Desportiva e Performance da CUF.