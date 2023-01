Estava quase na hora de jantar quando Tiago Mayan Gonçalves, que foi candidato à Presidência da República e é agora apoiante de Carla Castro, subiu ao palco da convenção da Iniciativa Liberal para discursar. Virou-se para trás e, enquanto fazia agradecimentos, dirigiu-se ao líder cessante do partido, João Cotrim Figueiredo. Os microfones apanharam a resposta sarcástica de Cotrim: “[Agradece] ao Comité Central”. Ficava registado o episódio de fricção entre duas fações em confronto — um dos muitos que mostraram este sábado a tensão que se vive no partido, com fraturas expostas que deixam antever um day after difícil para quem tomar as rédeas a partir deste domingo.

A farpa de Cotrim surgia no seguimento de mais um caso de campanha — Mayan comparou, em entrevista ao Observador, o “paradigma” de liderança de Cotrim ao dos partidos comunistas — e ilustra uma das maiores razões de embate entre os principais adversários: se a lista de Rui Rocha, apoiado por Cotrim, é a solução de continuidade, a equipa de Carla Castro promete trazer rutura e romper com práticas que diz serem muito centralizadas e até “autocráticas” no partido (promessas semelhantes às que também faz o candidato menos conhecido, José Cardoso).

Já na reta final da noite, os candidatos acabariam a protagonizar, eles próprios, uma situação caricata: uma espécie de momento de declarações finais ao voto em que se foram sucedendo, várias vezes, em palco, para acrescentar os derradeiros apelos ao voto, com os respetivos apoiantes a fazerem uma espécie de concurso de aplausos no final de cada intervenção.

Foram instantes frenéticos: num espaço de breves minutos, Rui Rocha lamentou as referências a assuntos internos que dominaram a convenção, Carla Castro criticou quem faz “discursos agressivos”, Rui Rocha acabou a responder que os adversários “não sabem como funciona o partido” (e a ser apupado). Pelo meio, José Cardoso criticou ambos sem fazer distinção e o número dois de Carla Castro, Paulo Carmona, rematou o assunto, dirigindo-se à linha oficial do partido: “Aqui não há carneiradas” (mais apupos).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.