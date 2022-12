O primeiro e único candidato presidencial da IL está em rutura total com a linha de continuidade de João Cotrim Figueiredo e diz que as alterações ao regulamento dos núcleos foi um processo de “sovietização da Iniciativa Liberal”. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, Tiago Mayan Gonçalves garante que com Carla Castro — candidata que apoia à liderança da IL — não haverá um “paradigma igual ao do Comité Central do PCP” e clarifica, sem poupar a atual direção, que a liderança de Cotrim tem sido mais próximo desse paradigma comunista do que de um paradigma liberal.

Admite que o seu “crush político” é Carlos Guimarães Pinto, mas, “conhecendo-o” como o conhece, sabia que não ia avançar para estas eleições internas. Sobre se seria uma boa opção, diz que é pergunta para fazer ao ex-líder e não a ele. Mayan, que foi protagonista na apresentação de Carla Castro na quinta-feira, diz que não aceitou qualquer cargo para ser “um homem livre”. Diz, no entanto, que “seria tolo” se negasse que tem uma “projeção distinta” relativamente a outros militantes.

[Ouça aqui o episódio desta semana da Vichyssoise:]

