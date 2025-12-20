As 20 horas num comboio, os drones e o abraço ao “amigo” Zelensky. A visita relâmpago de Luís Montenegro a Kiev

Das 8h13 às 16h49. Luís Montenegro esteve exatamente oito horas e 36 minutos em solo ucraniano. Ao todo, foi mais tempo dentro do comboio — dez horas para lá, de Przemyśl (Polónia) até Kiev (Ucrânia), dez horas para cá.

O primeiro-ministro passou-as no compartimento habitualmente reservado para as altas figuras políticas quando visitam o país em guerra. Tem uma sala ampla, decorada com apontamentos amarelos, onde há um sofá, uma televisão e um espelho. A toda a volta, quartos para os membros da delegação, guardados por seguranças. Há ainda uma cozinha elegante, com móveis de madeira escura. Na mesa central, Luís Montenegro pôde sentar-se e preparar-se com a sua equipa para o antecipado encontro como Volodymyr Zelensky, que esteve a ser alinhavado durante meses. Entre um apontamento e outro, o primeiro-ministro podia recorrer à fruteira recheada que tinha à sua disposição. Mas, mesmo com todas essas comodidades, não deixaram de ser muitas horas preso num tubo de metal. “A parte mais dura foi a viagem”, desabafaria o primeiro-ministro ao Observador no regresso.