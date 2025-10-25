As cartas de amor secretas de Vargas Llosa, o casamento com Iglesias e o nariz "destruído": as revelações de Isabel Preysler

O casamento grávida com Julio Iglesias, a traição ao marquês de Griñón com o ministro das Finanças espanhol, os problemas de autoestima relacionados com o próprio nariz e as cartas de amor secretas com Mario Vargas Llosa. Isabel Preysler não deixa nada por contar na autobiografia Mi Verdadera Historia, publicada na passada quarta-feira, 22 de outubro. A apresentadora de origem filipina assume, em entrevista à Hola!, que escreveu a obra porque chegou à idade em que o podia fazer. ” Tantas coisas falsas foram ditas sobre mim ao longo dos anos sem que eu me preocupasse em refutá-las, agora decidi fazê-lo“, diz a socialite, que assume o medo do “julgamento dos leitores”, mas fala abertamente sobre os três maridos e o namorado mediáticos e não só. “A minha vida inteira foi uma surpresa. Nada foi como os meus pais planearam para mim, ou como eu esperava. Mas sinto que vivi uma vida plena”, diz a “rainha dos corações”. Sobre o romance recente com o Nobel de Literatura, garante: “A coisa mais importante que tenho a dizer sobre esse relacionamento é desmascarar todas as falsidades que foram ditas“.

Nascida em Manila a 18 de fevereiro de 1950, Isabel conta que aos 18 anos apaixonou-se pela primeira vez por um homem “com fama de playboy”. Não se trata de Julio Iglesias, o primeiro marido, mas de um namorado filipino do qual os pais não gostavam, e que terá sido o motivo para a jovem ter sido mandada para Madrid. Na capital espanhola estudou e começou a trabalhar como jornalista na revista Hola!. A primeira entrevista que fez foi a um cantor que começava a carreira internacional: um encontro que lhe mudaria a vida para sempre. Como mulher de Julio Iglesias, Isabel Preysler ganhou cada vez mais espaço na imprensa cor-de-rosa e, em 1984, passou a apresentar um programa de televisão, o Hoy en Casa. Era vista como uma mulher elegante, requisitada por marcas como Ferrero Rocher, Manolo Blahnik ou Chrysler, e que circulava muito bem entre a alta sociedade internacional, incluindo membros de realeza: entre 2001 e 2007 esteve três vezes no Reino Unido a convite do então príncipe Carlos, e desenvolveu uma amizade próxima com o casal Beckham.

▲ A autobiografia de Isabel Preysler foi publicada na passada quarta-feira, 22 de outubro

Entretanto, também tinha inseguranças, principalmente em relação ao próprio nariz, como assume na autobiografia. Um problema que terá começado na infância, quando tinha dificuldades para respirar e passou por uma intervenção em Manilha que considera ter sido “um erro”. O cirurgião terá retirado parte da cartilagem do nariz durante uma operação às amígdalas. Preysler passou por cirurgias plásticas em Madrid para tentar consertar o dano causado pelo médico filipino e alcançar a forma que considerava perfeita. “Quando o meu nariz inteiro desmoronou, todos queriam correr porque não sabiam o que fazer”, escreve, ao falar sobre um destes procedimentos. “Removeram toda a cartilagem que puderam das minhas orelhas para reconstruí-lo.” “O meu nariz está tão destruído e estou tão cansada de médicos e cirurgias que não me importo mais com nada”.

As cartas de amor de Vargas Llosa

Porém, as páginas sobre os oito anos de relacionamento com Mario Vargas Llosa são, provavelmente, as mais intensas e reveladoras. Isabel Preysler desvenda pela primeira vez, na íntegra, oito cartas redigidas pelo Prémio Nobel, nas quais profere a sua paixão e chama a namorada “pequena rainha dos golfinhos”. E ainda mostra uma nona carta, escrita pela própria, depois do fim da relação.