O PS ainda tentou reduzir o tempo de audição, mas doze dias depois do caso ter sido noticiado, o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos foi ao Parlamento dar explicações sobre a situação de incompatibilidade que existe no facto de a empresa que detém conjuntamente com o pai ter feito um contrato público em junho. As novidades nos argumentos do ministro — que já tinha emitido uma nota escrita, assim que foi conhecido o caso — são o facto de assumir que as dúvidas sobre a interpretação da lei “são legítimas” e que acatará o que o Tribunal Constitucional decidir — mesmo que a sanção seja a sua saída.

Na audição desta quarta-feira, o ministro mantém também o argumento de que o parecer da PGR de 2019 o defende, que a lei não mudou da versão anterior para a atual e que — se houvesse um impedimento no seu caso — esse poderia ser inconstitucional. Outra novidade é equiparar o seu caso ao de Graça Fonseca, que também detinha empresas em conjunto com familiares. Mas há diferenças: a então ministra da Cultura vendeu as ações que tinha ao pai dias depois de ser divulgado o parecer da PGR, Pedro Nuno Santos manteve a participação.

O governante reiterou que nada mudou desde que a lei mudou em 2019, mas mudou: a atividade da Tecmacal. A empresa de Pedro Nuno Santos e do pai não fez nenhum contrato entre o verão de 2019 e o verão de 2022. Voltou a fazê-lo agora. E é isso que torna a participação que detém na empresa num impedimento.

