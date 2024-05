As Papoilas de Ouro. Os oito prémios do Congresso do Livre

Foram três dias de congresso — tecnicamente foram dois e meio, já que o primeiro foi exclusivamente online — com muitos (mesmo muitos) discursos, alguma discussão interna, uns quantos recados e avisos à navegação e muita (mesmo muita) ambição: acabar com o jardinismo-albuquerquismo na Madeira, eleger dois eurodeputados, entrar num governo de esquerda a curto prazo, ganhar dimensão autárquica e ajudar a eleger um Presidente da República em 2026. Coisa pouca para um partido que, ainda há quatro anos, em plena crise-Joacine, muitos davam como morto.

Ainda assim, numa reunião magna com poucos momentos de apoteose, a defesa do Estado da Palestina acabou por ser a grande cola dos congressistas presentes no Pavilhão Municipal da Costa da Caparica — não havia referência à Palestina que não levantasse a audiência e aquecesse o ambiente. Isso e a inestimável ajuda do pai-fundador, Rui Tavares, das duas formiguinhas de serviço, da candeia que vai à frente e do augadeiro de serviço, que ajudou a matar a sede, a poupar plástico e a salvar o planeta. São oito as Papoilas de Ouro do Congresso do Livre.

Prémio Cola UHU: Palestina

Não há causa que una o congresso do Livre como a da Palestina e um teste simples comprova-o: à primeira referência à situação em Gaza, qualquer congressista consegue levantar a plateia e encher a sala de gritos de “a Palestina vencerá”. Ainda assim, e se o consenso sobre o apoio à Palestina e ao seu reconhecimento enquanto Estado independente é evidente, a história não acaba aqui – e um debate na tarde de sábado demonstrou-o, quando uma congressista tentou incluir uma referência explícita à condenação do Hamas no programa eleitoral e rapidamente recuou perante as críticas do congresso. Pelo meio, o congressista Miguel Santos foi corrigi-la e argumentar que, neste momento, só importa condenar o “genocídio” do povo palestiniano. A plateia concordou, recorrendo a mais uma chuva de palmas, e voltou a concordar e a aplaudir quando ouviu o cabeça de lista às europeias, Francisco Paupério, atirar que a luta pela paz não está a concurso e que o televoto não trava o genocídio, numa referência à Eurovisão. Aqui não há desacordo.