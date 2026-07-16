Vêm a caminho mais poeiras do Saara. São velhas conhecidas, com aquela areia alaranjada muito fininha, que deixa o céu baço, quase sem que se veja o Sol, suja a roupa estendida, as janelas e os carros parados: e, se chover, cai aquela chuva de lama que deixa tudo coberto por uma película castanha ainda mais difícil de ignorar. Às vezes surgem discretamente, quase sem darmos por elas, e passam depressa. Outras, transformam a paisagem durante vários dias e pioram a qualidade do ar. Durante muito tempo foram vistas apenas como areia transportada pelo vento quando este está de leste ou sul. Mas essa explicação está longe de contar toda a história. As nuvens de poeiras, como a que vai chegar no fim de semana a Portugal, podem transportar partículas suficientemente pequenas para entrarem profundamente nos pulmões, alterar a quantidade de energia solar que chega à superfície da Terra, influenciar a formação de nuvens e até modificar a chuva que cair. Mas traz também ferro, fósforo, cálcio, magnésio, bactérias, fungos e milhões de outros microrganismos invisíveis. Parte desse material acaba por fertilizar o Atlântico e a Amazónia. Outra parte faz o mesmo ao Mediterrâneo e chega aos solos portugueses: e é precisamente isso que investigadores da Universidade de Lisboa estão agora a estudar nas vinhas nacionais. É uma viagem que começa no maior deserto quente do planeta e termina, dias depois, em locais separados por milhares de quilómetros. Isso obriga os cientistas a olhar para estas poeiras de uma forma muito diferente: aquilo que representa um risco para a saúde pode, ao mesmo tempo, desempenhar um papel importante na agricultura e no funcionamento de alguns ecossistemas. Até porque a sua frequência também está a aumentar, e o nosso país é dos mais afetados. Há cada vez mais poeiras do deserto na Europa. E Portugal está entre as regiões mais expostas

As nuvens de poeiras do Saara sempre fizeram parte da meteorologia europeia, mas a sua intensidade está a aumentar. Um estudo liderado por Petros Vasilakos, do Instituto Paul Scherrer (PSI), na Suíça, concluiu que a concentração de poeiras do deserto na atmosfera europeia subiu de forma significativa ao longo da última década. A equipa, coordenada por Kaspar R. Dällenbach, analisou medições realizadas em mais de uma centena de estações espalhadas pela Europa e concluiu que a quantidade de poeira aumentou, em média, cerca de 0,5 microgramas por metro cúbico, o equivalente a um crescimento entre 10% e 25%. O trabalho foi publicado na revista Communications Earth & Environment.

À primeira vista, meio micrograma por metro cúbico pode parecer uma diferença irrelevante, mas não é. “Não é negligenciável, tanto em termos da eficiência das grandes instalações solares como dos impactos na saúde provocados pelo aumento da poluição por partículas”, explica Kaspar Dällenbach, investigador do Centro de Energia e Ciências Ambientais do PSI. O aumento também não é igual em todo o continente: os países do sul da Europa — onde se encontra Portugal — registam as concentrações mais elevadas. A média ronda os 5,3 µg/m³, mais do dobro dos 2,1 µg/m³ observados no centro e norte da Europa. A proximidade ao Norte de África e a circulação atmosférica explicam esta diferença.

Para chegar a estas conclusões, os investigadores recorreram a uma combinação pouco habitual de ferramentas. Além dos dados recolhidos nas estações de monitorização da qualidade do ar, utilizaram algoritmos de inteligência artificial capazes de distinguir as poeiras do deserto das partículas produzidas pelos transportes, pela indústria ou pelos incêndios. Dessa forma conseguiram isolar apenas a contribuição do Saara. Mas quiseram ir ainda mais longe. Para perceber se esta tendência era recente ou fazia parte de uma evolução muito mais longa, recorreram a um arquivo natural do clima: os testemunhos do gelo recolhidos no glaciar de Colle Gnifetti, na fronteira entre a Suíça e a Itália. À medida que a neve se acumula e transforma em gelo, vai aprisionando partículas transportadas pela atmosfera. Cada camada funciona regista o que aconteceu naquele ano.

A análise desses núcleos de gelo revelou que a quantidade de poeiras do deserto depositada nos Alpes mais do que duplicou desde o início da industrialização, há cerca de 150 anos. Ou seja, o aumento observado na última década faz parte de uma tendência muito mais longa. Os investigadores acreditam que o número de tempestades de poeira no Saara e na Península Arábica não aumentou, o que mudou foi a intensidade de muitos desses episódios. “As tempestades tornaram-se mais intensas ao longo dos dez anos estudados e, como resultado, transportam agora mais poeira para a Europa do que antes”, explica Petros Vasilakos, primeiro autor do estudo.

As causas continuam a ser investigadas, mas a equipa aponta vários fatores que poderão estar a contribuir para esta evolução. Entre eles estão a dessecação progressiva do Saara, a degradação dos solos e alterações nos padrões de circulação atmosférica, que parecem favorecer ventos mais fortes em direção à Europa. Segundo Kaspar Dällenbach, é provável que o aquecimento global provocado pelas emissões humanas esteja a facilitar este processo, ao criar condições mais secas e favorecer a expansão das áreas desérticas. Os autores sublinham, contudo, que esta relação continua a ser objeto de investigação e que não pode ser estabelecida de forma automática para todos os episódios de poeiras.

O estudo deixa ainda um aviso que vai muito além da meteorologia. Ao contrário da poluição produzida pelos automóveis ou pela indústria, as poeiras do deserto não podem ser reduzidas diretamente através de legislação ambiental. Por isso, os investigadores defendem a criação de sistemas específicos de alerta para episódios de poeiras, semelhantes aos já existentes para o ozono ou outras partículas atmosféricas. Esses avisos permitiriam proteger melhor os grupos mais vulneráveis e ajudariam também setores como a energia solar a antecipar perdas de produção provocadas pela acumulação de poeira nos painéis fotovoltaicos.