As vítimas civis da guerra: do DJ israelita baleado por engano ao estudante de medicina que morreu na fila da mercearia

Para além de Polina e dos pais, no carro iam também a irmã e o irmão da menina. Ambos foram hospitalizados, o rapaz no hospital pediátrico de Okhmatdy, aparentemente em estado menos grave, a rapariga numa unidade de cuidados intensivos.

Denis ouviu pelo telefone os tiros que mataram os pais e a família do irmão

Enquanto as tropas russas avançavam em direção à cidade Kherson, a família do polícia ucraniano, Oleg Fedko, tentava escapar, dividida em dois carros. Foram atacados perto de Nova Kakhovka, nos arredores de Kherson, de acordo com o jornal ucraniano Zaxid, citado pela Sky News. Quem o confirmou foi o irmão, Denis Fedko, que estava a conversar com a mãe ao telemóvel quando ela começou a gritar que havia crianças dentro do carro. A seguir, ouviu os tiros.

Entre as vítimas, está a mulher de Oleg, Irina, a filha Sofia de seis anos, o bebé Ivan, e também o pai e a mãe. Os pais e a mulher do polícia morreram no local, enquanto os filhos ainda foram transportadas até ao hospital, mas não sobreviveram.

Розстріляна на Каховській ГЕС родина

Федько Олег Іванович, 56 років Федько Анна Василівна, 56 років Федько Ірина Олександрівна, 27 років Федько Софія Олегівна, 6 років Федько Іван Олегович, півтора місяці pic.twitter.com/1w5flK0Qh5 — Lara Fain (@florweigela) February 27, 2022

Os quatro familiares que estavam no segundo carro conseguiram escapar ao ataque.

Naveen tinha 21 anos, estudava medicina e estava na fila da mercearia. Morreu no ataque a Kharkiv

Esta terça-feira, Naveen Shekharappa Gyandagoudar estava numa fila, para comprar alimentos, quando foi surpreendido pelo ataque russo a Kharkiv.

Com apenas 21 anos, era finalista na Universidade Nacional de Medicina daquela que é a segunda maior cidade da Ucrânia — e a que mais instituições de ensino superior concentra, serão cerca de 20 ao todo.

A morte do estudante, natural do distrito de Haveri, no estado indiano de Karnataka, foi confirmada esta terça-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano. Entretanto, Basavaraj Bommai, o Ministro-Chefe de Karnataka também lamentou a sua morte, em declarações à agência Asian News International: “Conheço a família dele. São muito próximos de mim. O Primeiro Ministro tinha falado com a família. Vamos dar o nosso melhor para tentar recuperar o corpo e trazê-lo de volta para a Índia. Pedi ao gabinete do PM e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que nos ajudem a recuperar os seus restos mortais”.

With profound sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The Ministry is in touch with his family. We convey our deepest condolences to the family. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 1, 2022

A morte de Naveen aconteceu depois de vários estudantes indianos na Ucrânia terem partilhado vídeos a pedir ajuda ao governo indiano para abandonarem o país e deixou Narendra Modi debaixo de fogo. “Este jovem estudante perdeu a vida por causa do falhanço do governo, que não conseguiu evacuar os estudantes a tempo. O governo de Modi está mais preocupado com as eleições”, criticou no Twitter Aslam Shaikh, membro da Assembleia Legislativa de Maharashtra, em Mumbai.

The news of the death of Navin in #Ukraine, is deeply distressing. This young student lost his life due to the failure of the government, to evacuate students on time. Modi government is more concerned about the elections. My deepest condolences to his family & friends. pic.twitter.com/Lz2d8naB2l — Aslam Shaikh, INC ???????? (@AslamShaikh_MLA) March 1, 2022

Roman Brodsky, DJ israelita há 27 anos na Ucrânia, foi morto por engano pelas tropas ucranianas

A vítimas civis não morrem todas às mãos dos russos. Uma confusão de identidade terá levado os soldados ucranianos a matar o DJ israelita Roman Brodsky: “Eles pensaram que era checheno ou algo assim e mataram-no”, disse o pai ao The Times of Israel.

Roman Brodsky, de 40 anos, foi morto à passagem por um posto de controlo, enquanto conduzia em direção à Moldávia, na tentativa de regressar a Israel.

37-year-old Roman Brodsky was named as the Israeli man killed today near Kiev, #Ukraine. He left behind a wife and a little girl.

May his memory be a blessing. pic.twitter.com/2FG4aFzaks — StandWithUs (@StandWithUs) February 28, 2022

Apesar de não ter sido o exército ocupante a puxar o gatilho, a família do israelita, citada pelo Channel 12, culpa o russo Vladimir Putin pela sua morte. Roman tinha dois filhos e vivia na Ucrânia há 27 anos com a família —mudou-se para o país com 13 anos apenas.

Marina era médica e estava a tentar levar o sobrinho, ferido, ao hospital. Morreram os dois no caminho

Marina Kalabioni, médica, estava a tentar sair da aldeia de Kukhari, a meio caminho entre Chernobyl e Kiev, para levar o sobrinho, ferido, ao hospital. Foram surpreendidos por soldados russos e assassinados, denunciou através do Facebook o ministro ucraniano da Saúde.