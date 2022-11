Estão aprovadas em Conselho de Ministros as alterações remuneratórias na função pública, que incluem atualizações salariais e valorizações de outra ordem, incluindo para premiar a antiguidade ou corrigir as situações de compressão salarial decorrentes das sucessivas subidas do salário mínimo. Apesar de ter havido avanços nas negociações, o Executivo mantém o valor inscrito na proposta de Orçamento do Estado, entretanto aprovada, para a despesa com a função pública: 1.320 milhões de euros. Como vai distribuí-los?

Que aumentos haverá em janeiro?

Em 2023, a valorização dos salários na administração pública far-se-á, essencialmente, por três vias.

Por um lado, pela subida do salário mínimo, que será de 761,58 euros no Estado, o que representa um incremento a rondar os 8% (ou seja, 56,58 euros). Quer isto dizer que se a inflação se fixar, em 2022, nos 7,4% (como prevê o Governo), estes trabalhadores conseguiriam que lhes fosse compensada a perda de poder de compra causada pela inflação. Estão nessa situação cerca de 123 mil pessoas, de acordo com o Governo.

