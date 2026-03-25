Banco de Portugal admite que economia pode crescer menos de 1,5% em 2026 e inflação superar os 4%

O Banco de Portugal estimou, nesta quarta-feira, que a economia portuguesa poderá crescer apenas 1,8% em 2026, menos do que os 2,3% previstos há apenas três meses – consequência da guerra no Irão e das intempéries de janeiro e fevereiro. Porém, tal como o “cenário-base” previsto (na semana passada) pelo BCE, essa é uma previsão que já se terá tornado obsoleta, dado que a guerra continua sem fim à vista. Num cenário adverso, a economia poderá crescer menos de 1,5% e a inflação poderá superar os 4%, admite-se tendo por base as declarações de Álvaro Santos Pereira.

Questionado pelo Observador na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de março, um documento trimestral publicado pelo Banco de Portugal, o governador explicou que, ao contrário do Banco Central Europeu (BCE), o supervisor financeiro português optou por não incluir no relatório um conjunto de estimativas para o crescimento e para a inflação caso o conflito no Médio Oriente se prolongue por muito mais tempo.

O BCE tinha-o feito. Na quinta-feira, Christine Lagarde apresentou um “cenário-base” em que a economia da zona euro crescia 0,9% em 2026 (e 1,3% em 2027) e em que a inflação subia para os 2,6% neste ano mas baixava para 2% no próximo ano. Porém, já depois do final da conferência de imprensa em Frankfurt, o BCE divulgou, de forma quantificada, que havia outros dois cenários menos animadores.

Além do cenário-base, o BCE simulou um “cenário adverso” e um “cenário severo“: no primeiro, a taxa de inflação pode atingir os 3,5% este ano (e não baixar, tão rapidamente, no próximo ano) e no segundo, o pior de todos, ela poderia atingir os 4,4% – ao mesmo tempo que a economia da zona euro crescia apenas 0,5% e podia passar por uma recessão técnica no verão.

Por outro lado, também instantes após a conferência de imprensa terminar, fontes de dentro do BCE disseram a agências noticiosas internacionais como a Bloomberg e a Reuters que, na realidade, aquele cenário-base já era visto como “desatualizado”, porque se baseava em informação disponível até 11 de março – a “data de corte” que foi usada pelos economistas do BCE para dar aos responsáveis a informação (trabalhada) o mais atualizada possível.

Também o Banco de Portugal fez um esforço por usar uma “data de corte” mais recente nos dados que foram trabalhados. Mas, mesmo assim, só foram usados dados até 13 de março, confirmou Álvaro Santos Pereira, questionado pelo Observador. Isso significa que as previsões divulgadas pelo supervisor português também já estarão parcialmente desatualizadas.

Por isso, em resposta durante a conferência de imprensa, Santos Pereira confirmou que “o cenário-base do Banco de Portugal está bastante alinhado com o cenário-base do BCE” – ou seja, aquele que é, dentro do próprio Conselho da autoridade monetária, considerado desatualizado.

“Nós não fizemos os cenários adverso e severo mas, obviamente, aquilo que estamos a falar, nos cenários adversos ou severo, teria magnitudes parecidas“, afirmou o governador do Banco de Portugal.