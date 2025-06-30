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Bebidas de Cereais: para uma rotina nutricionalmente equilibrada

Fazem parte da nossa rotina, passam de geração em geração, mas será que conhecemos os seus benefícios? Nutritivas e saborosas, assim são as bebidas de cereais: dignas de selo.

Presentes nos armários de várias casas e presença assídua de muitos momentos, as bebidas de cereais já fazem parte da vida de várias famílias e são incluídas nas rotinas alimentares ao longo de muitos e muitos anos. Seja pela facilidade do seu armazenamento, a sua durabilidade, a facilidade de preparação ou pelo seu sabor. Mas será que temos noção do seu valor nutricional e dos benefícios que podem acarretar para a nossa saúde?

Nos dias de hoje, é possível encontrar no mercado diferentes tipos de bebidas de cereais, feitas a pensar em todos os gostos e paladares mais exigentes. Mas não fica por aqui e as possibilidades são infinitas. Com estas bebidas, pode ir além da simples preparação com leite, bebida vegetal ou água e aventurar-se pelos batidos, smoothies, gelados, panquecas, bolachas, sobremesas, bebidas quentes, frias…a lista é grande.

O melhor de tudo? O seu perfil nutricional é digno de selo

De acordo com a Associação Portuguesa de Nutrição (APN), que atribuiu às bebidas de cereais da Nestlé o selo de “parceiro” reconhecendo o valor do seu perfil nutricional, o consumo regular de produtos à base de cereais pode trazer vários benefícios para a saúde. São excelentes fornecedores de minerais, vitaminas e outros micronutrientes, sendo alimentos importantes para um desenvolvimento saudável. O consumo regular de produtos à base de cereais, especificamente cereais integrais, pode ter efeitos benéficos na saúde, como por exemplo: prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, regulação do colesterol, regulação do trânsito intestinal. No fundo, existem muitas vantagens associadas a uma alimentação que inclua quantidades adequadas de cereais.

MOKAMBO, PENSAL, TOFINA, BOLERO E BRASA são bebidas que fazem parte da rotina dos portugueses há mais de 60 anos. Acompanharam todos os momentos de quem as consome, cientes das suas características nutricionais e sabor. Com opções com e sem café, estas bebidas solúveis à base de cereais naturais – com ingredientes como a cevada o centeio e chicória -, não têm açúcares adicionados, apenas os naturalmente presentes nos cereais, e, a par com isto, não contêm gordura e são ricas em fibra. Ainda que dispensem apresentações, foi no passado dia 24 de maio, em Lisboa, que a manhã foi dedicada a conhecê-las melhor.

Todos os caminhos foram dar ao Studio Chefs Agency, em Belém, onde os benefícios destas bebidas, bem como a gama Nestlé, foram o centro da conversa. Para além da presença de Jorge Fonseca, Brand Manager de Bebidas de Cereais da Nestlé, também Helena Real, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Nutrição, fez parte dos nomes importantes do dia, reforçando a atribuição do selo de parceiro da APN a estas bebidas.

“Estas bebidas estão presentes no dia a dia dos portugueses. Existem há mais de 60 anos, já passaram várias gerações e cerca de dois milhões de lares portugueses consomem-nas diariamente. São produzidas localmente, na fábrica da Nestlé em Portugal, e ao longo  do tempo tivemos de evoluir, adaptarmo-nos às expectativas dos consumidores. Toda essa evolução fez parte da nossa história”, ninguém melhor do que Jorge Fonseca para dar início à manhã, ficando a cargo de reforçar a importância e posicionamento das bebidas que representa. “São bastante versáteis e dizemos que dão para todos os gostos, porquê? Temos diferentes bebidas com diferentes cereais e essa versatilidade permite adaptar-se ao gosto de cada um e, também, ao momento do dia. São bebidas solúveis fáceis de preparar, e podem ser bebidas a quente, a frio, com água, leite ou alternativas vegetais. Não têm açúcares adicionados, são ricas em fibra e para quem está mais atento aos rótulos das embalagens, têm o Nutri-Score B.”

As bebidas de cereais Nestlé estão certificadas com o selo de parceiro da Associação Portuguesa de Nutrição, num reforço da qualidade do seu perfil nutricional e do compromisso da marca em fazer mais e melhor ao longo do tempo. Helena Real explicou-nos no que consiste, em concreto, esta atribuição. “É um selo que mostra esta parceria com a APN e que tem a ver com aquilo que é uma análise aprofundada dos produtos. Os nutricionistas que trabalham nesta associação fazem uma análise detalhada do produto, não só daquilo que é a ficha técnica que nos fornecem, mas depois de toda a sua abrangência, qual é o target que têm, quais as alegações nutricionais, etc. Esse relatório técnico depois passa para uma comissão externa que pode olhar para estes produtos de uma forma completamente imparcial e perceber se, de facto, entendem fazer uma recomendação para a atribuição do selo ou não. Quando este selo surge em produtos como este, é sinal de que houve um olhar muito crítico, muito detalhado, sobre eles”.

Quanto aos benefícios destas bebidas, razão pela qual o selo também lhes foi atribuído, a Secretária-Geral da APN acrescenta: “Termos na nossa alimentação um alimento que seja uma fonte de cereais é sempre importante porque os cereais são a base da nossa alimentação. Estas bebidas são algo que vai desde o consumo do nosso avô ou da nossa avó, até ao nosso filho. É realmente algo adaptado às várias faixas etárias. Dá-nos ainda a possibilidade de ser acessível a todos e de serem versáteis. E depois a sua facilidade de utilização. Atualmente, todos nós queremos isso, produtos que sejam veículos de nutrientes interessantes para a nossa alimentação e que, em simultâneo, sejam fáceis de utilizar e acessíveis. A nossa alimentação deve ser completa, equilibrada e feita de muitos alimentos diferentes. Este é um produto interessante para colocarmos no dia a dia, é sempre muito bom”.

A manhã terminou com uma certeza: que os 60 anos até aqui se fizeram de inovação e que o futuro continuará a levar estas bebidas até às mesas e refeições de qualquer geração, com a mesma qualidade e sabor de sempre.

Elas são versáteis e podem provar!

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Depois da apresentação levada a cabo por Jorge Fonseca e Helena Real, o encontro de dia 24 contou também com a presença de duas nutricionistas e uma influenciadora digital que, com as suas receitas, provaram o quão versáteis as bebidas de cereais podem ser. Atreva-se a prová-las!

1. Gelado de Banana e Mokambo

  • Quatro bananas congeladas cortadas às rodelas; 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim ou amêndoa; 1 colher de sopa de Mokambo;
  • Colocar a banana congelada e cortada às rodelas num processador de alimentos, juntamente com a manteiga de frutos secos e Mokambo. Triturar tudo até obter a mistura homogénea pretendida.

2. Papa de aveia com Pensal

  • 50g de aveia; 200ml de bebida vegetal; 10g de Pensal; 10g de mel; frutas para topping;
  • Levar todos os ingredientes, exceto as frutas, ao lume médio até engrossar. Colocar as frutas por cima e servir.

3. Crepes de Pensal e Canela

  • 4 ovos; 2 chávenas de farinha integral; 2 chávenas de bebida de amêndoa sem açúcar ou leite magro; 2 colheres de sopa de azeite virgem extra; 1 pitada de sal; 4 colheres de sopa de Pensal; Canela a gosto;
  • Bater os ovos, misturar com farinha, canela e Pensal até ficar compacto. Adicionar bebida vegetal aos poucos até obter a consistência desejada. Juntar azeite e sal. Cozinhar os crepes numa frigideira anti-aderente dos dois lados;
  • Acompanhamentos: banana, frutos vermelhos ou manteiga de amendoim.
*Artigo escrito com o apoio do ebook “Bebida de cereais: Uma alternativa saborosa e nutritiva para qualquer momento do dia”, da Associação Portuguesa de Nutrição.
Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

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