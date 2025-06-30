Bebidas de Cereais: para uma rotina nutricionalmente equilibrada

Todos os caminhos foram dar ao Studio Chefs Agency, em Belém, onde os benefícios destas bebidas, bem como a gama Nestlé, foram o centro da conversa. Para além da presença de Jorge Fonseca, Brand Manager de Bebidas de Cereais da Nestlé, também Helena Real, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Nutrição, fez parte dos nomes importantes do dia, reforçando a atribuição do selo de parceiro da APN a estas bebidas.

“Estas bebidas estão presentes no dia a dia dos portugueses. Existem há mais de 60 anos, já passaram várias gerações e cerca de dois milhões de lares portugueses consomem-nas diariamente. São produzidas localmente, na fábrica da Nestlé em Portugal, e ao longo do tempo tivemos de evoluir, adaptarmo-nos às expectativas dos consumidores. Toda essa evolução fez parte da nossa história”, ninguém melhor do que Jorge Fonseca para dar início à manhã, ficando a cargo de reforçar a importância e posicionamento das bebidas que representa. “São bastante versáteis e dizemos que dão para todos os gostos, porquê? Temos diferentes bebidas com diferentes cereais e essa versatilidade permite adaptar-se ao gosto de cada um e, também, ao momento do dia. São bebidas solúveis fáceis de preparar, e podem ser bebidas a quente, a frio, com água, leite ou alternativas vegetais. Não têm açúcares adicionados, são ricas em fibra e para quem está mais atento aos rótulos das embalagens, têm o Nutri-Score B.”

As bebidas de cereais Nestlé estão certificadas com o selo de parceiro da Associação Portuguesa de Nutrição, num reforço da qualidade do seu perfil nutricional e do compromisso da marca em fazer mais e melhor ao longo do tempo. Helena Real explicou-nos no que consiste, em concreto, esta atribuição. “É um selo que mostra esta parceria com a APN e que tem a ver com aquilo que é uma análise aprofundada dos produtos. Os nutricionistas que trabalham nesta associação fazem uma análise detalhada do produto, não só daquilo que é a ficha técnica que nos fornecem, mas depois de toda a sua abrangência, qual é o target que têm, quais as alegações nutricionais, etc. Esse relatório técnico depois passa para uma comissão externa que pode olhar para estes produtos de uma forma completamente imparcial e perceber se, de facto, entendem fazer uma recomendação para a atribuição do selo ou não. Quando este selo surge em produtos como este, é sinal de que houve um olhar muito crítico, muito detalhado, sobre eles”.

Quanto aos benefícios destas bebidas, razão pela qual o selo também lhes foi atribuído, a Secretária-Geral da APN acrescenta: “Termos na nossa alimentação um alimento que seja uma fonte de cereais é sempre importante porque os cereais são a base da nossa alimentação. Estas bebidas são algo que vai desde o consumo do nosso avô ou da nossa avó, até ao nosso filho. É realmente algo adaptado às várias faixas etárias. Dá-nos ainda a possibilidade de ser acessível a todos e de serem versáteis. E depois a sua facilidade de utilização. Atualmente, todos nós queremos isso, produtos que sejam veículos de nutrientes interessantes para a nossa alimentação e que, em simultâneo, sejam fáceis de utilizar e acessíveis. A nossa alimentação deve ser completa, equilibrada e feita de muitos alimentos diferentes. Este é um produto interessante para colocarmos no dia a dia, é sempre muito bom”.

A manhã terminou com uma certeza: que os 60 anos até aqui se fizeram de inovação e que o futuro continuará a levar estas bebidas até às mesas e refeições de qualquer geração, com a mesma qualidade e sabor de sempre.