Bloqueios de Orbán ou mudança com Magyar? O que está em jogo para a UE nas eleições húngaras

A noite de domingo promete ser de expectativa em Bruxelas. A União Europeia (UE) estará muito atenta ao que se passa na Hungria, o Estado-membro que tem bloqueado várias iniciativas comunitárias e tem servido quase como um cavalo de Tróia da Rússia. A derrota de Viktor Orbán certamente não desagradaria a grande maioria dos dirigentes europeus. Apesar de a maioria das sondagens anteverem esse cenário, a UE está a preparar-se para todas as possibilidades: seja para a vitória do primeiro-ministro húngaro e para o prolongamento da tensão, seja para receber um novo líder no Conselho Europeu: Péter Magyar.

A vitória do líder da oposição húngara é encarada na UE com algum otimismo cauteloso. Péter Magyar tem prometido reaproximar a Hungria das instituições europeias e tem assegurado que não será uma força de bloqueio, ao contrário de Viktor Orbán. Mas ainda não é claro o cariz europeísta de Péter Magyar, nem até que ponto estará disposto a alinhar-se com as principais diretrizes comunitárias.

O elefante na sala? A Ucrânia. Se Viktor Orbán vencer as eleições legislativas no próximo domingo, Bruxelas já sabe com o que contar: bloqueio ao empréstimo acordado de 90 mil milhões de euros a Kiev e veto garantido ao avançar do processo de adesão ucraniana à União Europeia. Nada indicia que o primeiro-ministro húngaro esteja disposto a abandonar estas exigências, ganhando ainda mais legitimidade para seguir estas políticas com uma eventual vitória eleitoral.

Caso Péter Magyar se torne o próximo primeiro-ministro húngaro, existem algumas hipóteses de que Budapeste abandone esta política. Contudo, o líder da oposição húngara já declarou que não vai enviar armas para Kiev, assim como já manifestou algumas dúvidas em relação ao ritmo e às condições da adesão ucraniana à UE. O presidente do Tisza sabe que, na Hungria, o tema é particularmente sensível: há uma rivalidade histórica com a Ucrânia e uma expressiva relutância em apoiar militarmente o esforço de guerra ucraniano.

De qualquer forma, é expectável que Péter Magyar se coordene melhor com os dirigentes comunitários. O Tisza integra a família política do Partido Popular Europeu (PPE — onde também estão incluídos o PSD e o CDS) e apoia várias das suas diretrizes. Aliás, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é da família dos populares europeus, o que aponta para uma relação potencialmente mais favorável com Budapeste do que aquela mantida com Viktor Orbán, que a transformou numa das suas rivais políticas.

Já houve, contudo, alguns momentos de tensão, que levaram a que muitos dirigentes europeus mantenham algumas dúvidas em relação às verdadeiras intenções de Péter Magyar. Mesmo pertencendo ao PPE, os sete eurodeputados do Tisza optaram por não participar na votação da moção de censura apresentada contra Ursula von der Leyen, em janeiro de 2026. Em resposta, os populares europeus impuseram sanções aos membros da sua família política que não apoiaram a presidente da Comissão.