“Num partido republicano fraturado, que luta para se definir, ele nunca conseguiria satisfazer todos os instintos e fações ideológicas. Por isso, no final, acabofu a ser atacado por moderados e conservadores e não foi sequer defendido ferozmente por alguns daqueles a quem tinha ajudado a arrecadar centenas de milhares de dólares em donativos para as suas campanhas.”

Este excerto faz parte de uma espécie de obituário político publicado no The New York Times sobre um republicano e presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que acabou afastado do cargo. Poderia ter sido escrito a 3 de outubro de 2023 sobre Kevin McCarthy, o líder da câmara baixa do Congresso que já ficou na História, ao tornar-se esta terça-feira no primeiro speaker norte-americano a ser oficialmente destituído do cargo.

Mas o texto não foi escrito a propósito de McCarthy; foi escrito há quinze anos e referia-se a um homem chamado Newt Gingrich, figura marcante da política norte-americana, que não foi sujeito a uma votação tão humilhante como McCarthy, mas que também ele saiu do cargo por pressão interna de membros do seu próprio Partido Republicano.

