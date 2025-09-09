Carpool com Pizarro: "Anúncio de candidatura de Pedro Duarte foi absolutamente indecoroso"

Manuel Pizarro é, pela terceira vez, candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto. Não se querendo comparar, recorda que François Mitterrand e Winston Churchill também perderam eleições e relativiza — a derrota é normal em democracia. No entanto, diz ter a convicção de que, depois do ciclo de Rui Moreira, chegou a vez dele. Para isso, tem de derrotar o principal adversário, Pedro Duarte, a quem não poupa críticas nesta entrevista: segundo o socialista, o ex-ministro não passa de um “delegado do Governo”.

Esta é mais uma das várias entrevistas em formato Carpool que o Observador está a fazer nas eleições autárquicas de 2025. Pizarro aparece sozinho, junto à Câmara Municipal do Porto, e mostra-se à vontade para fazer de GPS sempre que a máquina falha. Garante que conhece muito bem a cidade a que quer presidir e recorda os muitos anos dedicados à Invicta. Mais do que isso, mesmo não tendo sido presidente, recupera os tempos em que foi vereador e número dois de Rui Moreira para apresentar obra feita.

Não se compromete com cenários para o pós-eleições. Admite que, se vencer sem maioria, tentará conversar com todos os que quiseram fazer parte da solução — algo que não vê o partido de André Ventura disposto a fazer. “Só se o Chega a deixar de ser Chega porque eu não estou a imaginar que o Chega consiga concordar com a minha visão de uma cidade onde temos políticas que ajudam a reduzir as desigualdades.”

“Mitterrand só conseguiu ganhar na terceira eleição”

Já é a terceira vez que se candidata à Câmara Municipal do Porto. Desta vez não tem um adversário como Rui Moreira. Acha que pode ter o trabalho facilitado?

Tenho a expectativa de poder vencer as eleições e estou mesmo muito convencido que é isso que vai acontecer, embora tenha consciência que é preciso pedir com humildade e com tenacidade o voto a cada um dos portugueses. Mas, em política, quem não for capaz de resistir a uma adversidade eleitoral não merece os lugares. Não me vou comparar com nenhuma das pessoas que vou citar, mas o Presidente [François] Mitterrand só conseguiu ganhar na terceira eleição; Churchill, com todo o seu prestígio, depois da II Guerra Mundial, perdeu duas eleições e voltou a ganhar uma terceira. Portanto, para quem quer fazer política em democracia, ganhar e perder as eleições tem de ser encarado como algo normal.

Soube-se que era candidato em dezembro. Se José Luís Carneiro, que chegou a ser também apontado para este cargo, já fosse o líder do PS nesta altura, seria escolhido por ele como candidato?

Tenho mesmo convicção de que era isso que acontecia. José Luís Carneiro estava empenhado na mesma coisa que eu: que o PS tivesse o melhor candidato possível para o Porto. A certa altura, tornou-se claro e consensual [que era eu]. Conseguimos uma união total, uma convergência total de posições, dentro do Partido Socialista. Mas conseguimos também alargar a nossa candidatura e a nossa lista muito para fora do espaço político do partido.

Em 2013, Rui Moreira venceu e foi presidente da Câmara Municipal. Nessa altura, aceitou o pelouro da Habitação e da Ação Social e trabalhou vários anos ao lado dele. Esse entendimento não acabou muito bem. Arrepende-se de ter feito esse acordo?

Não me arrependo absolutamente nada. Foram anos luminosos para a vida autárquica do Porto. Ainda hoje muitas pessoas do Porto têm saudades desse primeiro mandato de Rui Moreira, em que estive coligado com ele. Tive uma extraordinária honra de trabalhar a favor da minha cidade e tenho a consciência de que contribuí para melhorar a vida de milhares de famílias. Fizemos muita obra pelo Porto.

E pode garantir que, aconteça o que acontecer, não vai juntar-se a Pedro Duarte se for ele o vencedor?

Estou concentrado em vencer as eleições autárquicas no Porto e estou convencido que as vou vencer. Repito com a humildade de quem sabe que quem decide são as pessoas do Porto e que é preciso conquistar a sua confiança e o seu voto. Depois das eleições, faremos os cenários possíveis para governar a cidade. Vou continuar sempre a lutar e a trabalhar pelo Porto.

“Alojamento Local? Medidas tomadas são mais do que suficientes”

Estamos a passar pelo novo Mercado do Bolhão. Gosta do que vê ou não é fã?

As obras do Mercado do Bolhão são extraordinárias e a reabilitação de mercado é uma grande conquista que orgulha os portuenses. Temos um trabalho a fazer para conseguir viabilizar o Mercado do Bolhão como um grande mercado de frescos ao serviço da população da cidade. Ainda falta dinâmica no mercado, o que faz com que uma grande parte do negócio seja feito à margem.

Compreende as queixas dos comerciantes?

É um trabalho a fazer com eles. Tenho na minha lista a responsável pelo Mercado do Bolhão e tenho acompanhado com muita satisfação o trabalho de diálogo com os comerciantes que ela tem vindo a fazer. E acho que é com esse diálogo que encontraremos as medidas certas para aproveitar a reabilitação do Mercado do Bolhão e conseguir de novo projetá-lo como o grande mercado de frescos do centro do Porto.

Mas há mais de dez anos, quando tinha também uma proposta para o Bolhão, era isto que esperava em termos de obras, está satisfeito com o resultado?

A minha obra teria sido um pouco menos ambiciosa do ponto de vista de algumas infraestruturas de apoio, mas estou muito contente com a obra que está feita. Tenho orgulho no Mercado do Bolhão reabilitado. O essencial era que nós realizássemos o Bolhão e esse é que não o transformássemos numa espécie de um centro comercial. Isso não aconteceu. Temos todas as condições para que o espírito do Bolhão perdure no tempo, há um trabalho a fazer em cooperação com os comerciantes para que isso seja conseguido.

Estamos ainda no coração da cidade do Porto. As lojas históricas devem ser protegidas, mesmo que a autarquia tenha de financiar esse tipo de negócios?

Devem mesmo ser protegidas. O meu projeto nessa matéria visa selecionar um conjunto de artérias da cidade, que são muito relevantes do ponto de vista do seu comércio e daquilo que é o sentimento que os portuenses têm. Exemplos como a Rua de Santa Catarina e as ruas adjacentes, a Formosa, Firmeza, Fernandes Tomás, a Rua Costa Cabral, na Rua da Boavista… Nessas ruas temos que estabelecer planos de revitalização urbana e comercial e temos que envolver os moradores e os comerciantes nesses planos. Sou um adepto da desburocratização e não sou contra os mecanismos de simplificação do licenciamento, mas tenho que reconhecer que a total ausência de mecanismos de verificação tem conduzido a um abastardamento da sua função.

A Câmara, no limite, deve financiar esses projetos?

Este plano de revitalização urbana e comercial de algumas ruas pode envolver financiamento, por exemplo, utilizando uma parte da receita da taxa turística. O turismo é bom e é essencial para o futuro do Porto, mas também é preciso prevenir alguns aspetos negativos dessa pegada turística.

Pretende aumentar o valor da taxa turística nos próximos anos?

Temos que ir vendo passo a passo. A taxa turística foi durante vários anos dois euros e aumentou 50% no ano de 2025. Vai permitir à Câmara arrecadar cerca de 30 milhões de euros no final do ano. É preciso ponderar se se justifica, no curto prazo, um novo aumento ou não. Depende de como o fenómeno do turismo venha a evoluir e, naturalmente, das necessidades que a Câmara venha a ter.

Há muitos hotéis que foram construídos nos últimos anos, muitos alojamentos locais que foram permitidos. Se chegar a presidente da Câmara vai colocar algum travão tanto numa coisa como noutra?

Sobre o alojamento local, as medidas que já foram tomadas pela Câmara são mais do que suficientes. Não faço parte dos que acham que o alojamento local é que causou a crise de Habitação. A verdadeira causa desta crise é uma escassez de oferta em relação às necessidades. Se limitarmos pelo lado da procura, não vamos conseguir nenhuma resposta. As casas que estão disponíveis para o alojamento local não se tornarão disponíveis para a habitação, nomeadamente para a habitação dos jovens e das classes médias a custos moderados.

O que se tem dito nos últimos anos é que algumas das pessoas que colocavam as casas no mercado de habitação acabam por ter mais benefícios por fazer alojamento local.

Se for visitar os bairros mais históricos do Porto, ali no bairro da Sé, vai ver que há muitos prédios em alojamento local, mas não há nenhuma rua do centro histórico do Porto que não tenha dois, três ou quatro prédios inteiramente abandonados. É difícil dizer que não temos que concentrar esforços na reabilitação do que ainda não está reabilitado. Vou procurar acabar com esses conflitos: o conflito dos portuenses com os turistas, o conflito dos inquilinos com os senhorios, o conflito dos que são a favor do alojamento local com os que são contra, dando uma resposta que, no contexto das políticas públicas portuguesas, é inovadora: através de um conjunto de Parcerias Público Privadas (PPP) e de colaboração com as cooperativas e associações de moradores para construir 5000 fogos para renda moderada para os jovens e para a classe média. Isto nos primeiros quatro anos de mandato. Também vou tomar medidas de foro legislativo e económico que mobilizem os 20 mil fogos devolutos, em grande parte degradados, que ainda continuam a existir no Porto.

Proibir a construção de mais hotéis está fora de questão?

Sim, está fora de questão, embora considere que devíamos trabalhar em conjunto para definir qual é a carga que a cidade deve suportar também em matéria de estabelecimentos hoteleiros. Vejo com alguma preocupação que há hotéis que já estão prontos e que continuam fechados ao público há muitos meses, o que significa que também esse setor precisará de uma regulação.

“Renda moderada ‘à moda do Porto’: T2 a 550 euros”

Numa passagem pelo Bairro das Fontainhas, prometeu cinco mil casas de renda moderada. Com que valores?

Uma renda que seja pelo menos 20% abaixo da renda de mercado. No Porto, a renda de mercado de um T2 é 1.250 euros; a renda acessível seriam mil euros, mas quem são as pessoas jovens ou as famílias da classe média que podem pagar mil euros de renda por um T2? No meu conceito de ‘renda moderada à moda do Porto’ um T2 custará 550 euros e um T1 custará 400 euros. E estas cinco mil casas permitirão não apenas dar uma boa solução às famílias, como vão permitir ajudar a regular o conjunto do mercado.

Como é que pretende fazê-lo e até quando?

É para fazer no primeiro mandato, em quatro anos. Já identificámos quais são os terrenos. São terrenos municipais ou terrenos do Estado em que essas casas vão ser edificadas. Serão, no essencial, edificadas na base de um concurso de PPP e serão construídas, financiadas e mantidas por parceiros privados. Depois, a Câmara tratará de arrendar às pessoas e com o dinheiro dessas rendas pagar os primeiros 30 anos a esses parceiros privados. Nalguns casos, os parceiros não serão privados, serão cooperativas ou associações de moradores.

Mas nesse caso está a falar apenas de construção nova, certo?

Sim, não estamos a falar de habitação social. Continuaremos a gerir as 13.000 casas de habitação social que a Câmara tem, a melhorar as condições de vida das pessoas que lá moram. Aqui estamos a falar de habitação para os jovens e para a classe média e de um período temporal de um mandato de quatro anos.

Porquê habitação nova e não reabilitação? Neste momento é mais difícil reabilitar do que construir?

Temos 20 mil fogos devolutos no Porto. Mas é mais difícil porque estas casas têm proprietários e não pretendo expropriar estas casas. Tem de se encontrar um programa certo para ajudar a mobilizar esses fogos, mas não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser mais mais demorado.