Casa Vadia: uma casa que pode ser o que quiser

Para além da privacidade, o que mais distingue as 3 casas?

É possível encontrar a CASAVADIA nas plataformas de alojamento habituais ou no site próprio. E é também lá que podemos ler que ficar numa destas casas é mais do que desfrutar das praias ou do bom tempo do verão. Esta é uma experiência para se ter em qualquer altura do ano, com a promessa de que cada estação trará consigo uma magia diferente. “Existe mais para além de vir aqui em julho e agosto usufruir da praia. Eu adoro estar aqui no inverno. Tu tens um ritmo que é completamente diferente…às cinco da tarde já é de noite, mas vai-se acender a lareira, tens outra rotina que não tens no verão, tens pores do sol que não tens no verão porque os de inverno são mil vezes mais bonitos. Ou seja, usufruis de outras coisas”, explica Joana, acrescentando em seguida que, aqui, também se encontra uma paz capaz de nos retirar do stress da rotina diária. Sendo os hóspedes, na sua maioria, pessoas da cidade, Joana acredita que este é o espaço ideal para “essas pessoas. Que podem fazer as suas compras de supermercado e não precisam mais de sair daqui”. Ainda assim e, se porventura, a vontade for a de explorar as redondezas, o trabalho das duas também tem sido feito nesse sentido: de ligar o projeto à comunidade, dando a conhecer aos seus hóspedes opções de atividades e projetos que podem fazer fora do monte. “Eu acredito mesmo que, quando estás num negócio destes, tens mesmo que trabalhar com as outras pessoas e fazer acontecer. Aqui nesta zona tens muita observação de aves, por exemplo. E nós tentamos também trabalhar com pessoas que possam desenvolver esse tipo de atividades. Passeios a cavalo, aluguer de bicicletas elétricas, spa…para nós faz todo o sentido, aliás, faz muito mais sentido poder trabalhar com essas pessoas e todos beneficiarmos desta troca. Nós dizemos sempre que o nosso negócio é o alojamento. Para mim faz todo o sentido trabalhar com outras pessoas. E o nosso objetivo é esse, é sempre trabalhar com outras pessoas e estamos sempre muito disponíveis para ideias que as pessoas tenham e que queiram fazer”.