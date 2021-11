Caso EDP. Investigação suspeita da entrega de malas de 'dinheiro vivo' no Ministério da Economia

Os projetos PIN eram precisamente uma das áreas que Francisca Pacheco tinha no gabinete de Manuel Pinho, assim como o tema da mobilidade elétrica. “Não tinha no meu trabalho no Ministério da Economia qualquer ligação aos assuntos relacionados com barragens, EDP ou CMEC’s”, explicou Francisca Pacheco. Também António Pereira explicou ao Sol que estava na área de investimentos da Odebrecht Portugal e que nada tinha a ver com barragens.

Já Manuel Pinho, por seu lado, garantiu que “os contactos e relações de Francisca Duarte Pacheco com a Odebrecht não foram do meu conhecimento”. Confrontado com a suspeita do MP sobre a entrega de fundos à sua antiga adjunta, Pinho afirmou que, “conhecendo a pessoa em causa”, não tem “qualquer dúvida” de que as reuniões com a Odebrecht “não envolveram nada de ilícito ou menos ético”.

O ex-ministro da Economia acrescenta ainda, numa resposta por escrito enviada ao Observador: “Sobre relações suspeitas com a Odebrecht, a investigação fornece dados sobre eventuais financiamentos partidários cujo desfecho aguardo com todo o interesse”.

Manuel Pinho refere-se à suspeita original que as autoridades brasileiras enviaram no verão de 2020 para Portugal: o financiamento da campanha do PSD de Passos Coelho por via da alegada entrega no Brasil de cerca de 880 mil euros a André Gustavo, publicitário brasileiro que trabalhou com o PSD nas campanhas para as legislativas de 2011 e 2015 mas que opera essencialmente no seu país.

Dados posteriores noticiados pelo Observador revelaram que 81,5% das alegadas luvas pagas ao ‘Princípe’, o nome de código na contabilidade paralela da Odebrecht que agrega todas ‘luvas’ pagas a propósito da barragem do Baixo Sabor, aconteceram durante o Governo Sócrates. Aliás, quer a apresentação da obra em 2007 (na qual estiveram presentes Sócrates, Pinho e António Mexia, então líder da EDP), quer a adjudicação da obra a 30 de junho de 2008 ocorreram durante a vigência do primeiro Executivo Sócrates.