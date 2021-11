Não foi só o GES. Manuel Pinho também recebeu 58 mil euros de uma outra offshore quando era ministro: diz que foi herança

Por outro lado, e esta é a questão fundamental, o MP diz ter indícios claros de que o casal Pinho continuou a não declarar todos os rendimentos — mesmo depois de ter aderido e beneficiado da amnistia fiscal do Regime Excepcional de Regularização Tributária (RERT) criado precisamente pelo Governo de José Sócrates, do qual Manuel Pinho fez parte entre 2005 e 2009.

O Banque Privée Espírito Santo atestou a 10 de julho de 2012 que, para efeitos de adesão ao RERT III e por referência à data de 31 de dezembro de 2010, “os arguidos Manuel Pinho e Alexandra Pinho eram os primeiros beneficiários da pessoa coletiva Tartaruga Foundation”. Logo, todos os rendimentos obtidos pelo casal Pinho através da offshore do Panamá, como todos as transferências da ES Enterprises, foram ‘limpos’ e legalizados por via do pagamento de uma taxa de 7,5% de imposto.

Ou seja, Manuel e Alexandra Pinho pagaram 83.450, 90 euros ao Fisco e ficaram livres de uma acusação de fraude fiscal qualificada. Curiosamente, esse montante foi pago através de uma conta bancária no Deutsche Bank de Manuel Laranjo, filho do primeiro casamento de Alexandra. Conta essa que tinha recebido esse mesmo valor de uma outra offshore do casal Pinho chamada Mandalay Asset Management Group e que tinha uma conta na Suíça com um saldo de 1,1 milhões de euros no dia 31 de dezembro de 2010.

O problema para o casal Pinho é que a amnistia fiscal só vale para os rendimentos obtidos até ao final de 2010. Logo, os rendimentos não declarados nos anos seguintes ficam sujeitos a uma eventual sanção penal.

De acordo com o MP, Manuel e Alexandra não declararam na sua declaração de IRS um total de 284.314, 86 euros, o que terá provocado um prejuízo total para o Fisco de cerca de 170 mil euros.

Mesmo assim, as contas poderão não ficar por aqui. Tudo porque o casal Pinho deixou de ter residência fiscal em Portugal em 2013 e 2014, logo o MP está a partir do princípio de que todos os fundos que o saco azul do GES continuou a transferir para a conta da Tartaruga Foudation e os salários que o Pinho recebeu do BES África foram corretamente declarados no país onde Manuel e Alexandra residiam.

Nos anos de 2013 e de 2014 estamos a falar de um total de 315 mil euros que a conta da Tartaruga Foundation registava na Suíça do saco azul do GES, enquanto o próprio Manuel Pinho recebeu um total de 682 mil euros de remuneração como administrador do BES África. Total: cerca de 997 mil euros de rendimento que terão sido declarados fora de Portugal.

“Monsieur Tartaruga Foundation”. Como Pinho desistiu da offshore para ser ‘legítimo’

Os novos factos apresentados a Manuel Pinho no dia 4 de novembro, que constam do despacho indiciário complementar consultado pelo Observador nos autos do caso EDP, revelam também como Pinho desistiu da sociedade offshore que foi revelada pelo Observador a 19 de abril de 2018 e através da qual recebeu uma alegada avença mensal do GES enquanto foi ministro de José Sócrates.

Recorrendo às agendas pessoais de Ricardo Salgado e às caixas de correio eletrónico de Jean-Luc Schneider, o principal operacional do saco azul do GES, o MP ficou a saber que Manuel Pinho era conhecido por “Monsieur Tartatruga Foundation”. Foi assim que João Costa, funcionário do Banque Privée Espírito Santo, comunicou a Schneider que Pinho tinha-lhe comunicado naquela manhã de 31 de janeiro de 2013 a decisão de encerrar a conta da Tartaruga para passar a ser ‘legítimo’. Ou seja, deixaria de se esconder na confidencialidade própria das sociedades com sede em paraísos fiscais para passar a ter uma conta bancária em seu nome próprio para continuar a receber fundos da ES Enterprises.