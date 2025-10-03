Cem anos de Gore Vidal: o provocador americano

Imagine-se um homem que ainda nasce enfeitado pelos halos de glória de um avô fundador de um estado americano; que cresce e, antes dos trinta anos, já trilhou todos os passos de uma carreira literária gloriosa: escreveu um dos primeiros (ou mesmo o primeiro) livros conhecidos sobre a experiência da Segunda Guerra Mundial, chocou o meio com um romance homossexual, experimentou a glória e a proscrição, e as consequências da originalidade em todas as suas formas, na incompreensão e nos mais encomiásticos elogios.

Imagine-se que, na fase mais negra, adota um pseudónimo e escreve policiais de grande êxito, que o deixam rico e com a garantia de que não deve o êxito a um capricho da sorte; não bastasse isto, o homem redime a sua imagem e recupera o seu nome a trabalhar como guionista em alguns dos principais filmes da MGM durante a era dourada de Hollywood, escreve peças que se tornam também elas êxitos na Broadway e nos cinemas, e ganha com isso uma reputação mais generalizada que o leva aos ecrãs televisivos. Aí, torna-se um influente comentador político, ajuda a eleger um presidente, torna-se também ele um político e ganha fama como um dos mais críticos intelectuais da vida política americana.

Nunca deixa de escrever romances, nunca deixa de aparecer na televisão, nunca perde palco como comentador político nem como crítico literário. É uma estrela no mundo do espetáculo, da política, no meio literário, é popular e erudito, escreve romances históricos e ensaios sobre as vanguardas literárias, tem graça, perfídia, inteligência, berço, erudição, influência, dinheiro, poder e move-se em todas as esferas mediáticas, reputadas, populares, marginais e decisivas. Um homem destes não parece real, parece uma personagem de um mau romance histórico do século XX, daqueles romances em que os protagonistas passeiam por tudo o que de significativo aconteceu no mundo, mas um homem destes existiu e chamou-se Eugene Louis Gore Vidal.