Com o prazo a terminar, reapreciações são o que mais preocupa professores e diretores. Ministro "vai querer afixar o que quer que seja"

Essa divulgação está prevista para o dia seguinte ao término da primeira fase de acesso ao Ensino Superior (6 de agosto, esta quinta-feira). Os alunos que tiveram nota da primeira fase atribuída mas queiram encontrar vaga numa faculdade com a da reapreciação têm três dias — a contar do momento em que recebem a nota nova — para o fazer.

No dia 3 de agosto, Fernando Alexandre mencionou no Parlamento que todos os alunos têm a nota da primeira fase, mas podem não ter a prova em sua posse. Contudo, Cristina Mota acha provável que haja ainda alunos sem nota e que, sem ela, “não estavam em condições de concorrer [no concurso da primeira fase de acesso], ou porque não era suficiente para a candidatura, o caso dos alunos que não reuniam a classificação mínima nas provas de ingresso (igual ou superior a 9,5 valores)”.

“Através da reapreciação, podem ficar em condições de concorrer e também têm três dias”, explica a professora de Matemática. Neste contexto, trata-se de “uma primeira candidatura” que respeita o previsto no artigo 34.º do Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público, mas implica um passo burocrático. “Daí a Missão Escola Pública ter dito sempre que este prazo [da primeira fase do concurso de acesso] deveria ter sido alterado.” O ministro recusou.

Tardias e incompletas, reapreciações são o que mais preocupa as escolas

Ao contrário das reapreciações, 97% dos itens da segunda fase estavam corrigidos esta segunda-feira, dia 3. Contudo, esta terça-feira o EduQA decidiu considerar corretas duas respostas de um item do exame de segunda fase de Física e Química A. “São itens [de correção] automáticos, mas é uma parametrização que ainda vai ter lugar. Na primeira fase, quando se fez a junção das duas partes [de classificação automática e manual], também se detetaram problemas” que levaram à correção de pautas, lembra Cristina Mota.

A maior demora quanto às reapreciações também se deve a estas só terem sido disponibilizadas aos classificadores na quarta-feira, dia 29 de julho. “E temos evidências, que nos fazem chegar através de prints das questões colocadas nas salas de supervisão, de que continua a ser dada indicação pelos supervisores segundo a qual, quando falta alguma folha de continuação ou há desconformidade, deve ser classificado conforme está”, denuncia.

Foram ainda notados casos de professores a receber provas de disciplinas que não as suas e a falta dos “documentos necessários para se fazer a reapreciação” como, por exemplo, aquele em que o aluno argumenta por que razão deve a sua prova ser alvo deste procedimento. “É preciso [o professor] fazer um relatório e para o elaborar tem de se ter em conta o que o aluno entende que deve ser alterado. Tem sido um processo muito moroso, muito burocrático, e pautado pela ausência muitas vezes de toda a documentação.”

Professores podem não conseguir gozar todas as férias este ano

Além disso, muitos professores já estavam de férias “quando receberam as convocatórias e não aceitaram por iniciativa própria alterar” esse período. Durante o fim de semana e “até mesmo durante o dia de ontem ainda existiram professores a receber convocatórias para as reapreciações e distribuição de itens da segunda fase”. Filinto Lima salienta que essas convocatórias devem estar registadas num documento enviado pelo Júri Nacional de Exames (JNE) aos diretores.

Quanto às férias, o presidente da ANDAEP receia que aos professores envolvidos na primeira, segunda e época especial de exames nacionais comecem a faltar dias úteis para as gozar. “Temo que alguns professores não possam usar a totalidade das férias até setembro”, afirma.