A morte de Jéssica Biscaia é agora um caso de homicídio, com suspeitos já detidos. Mas, antes de o ser, a história da menina de três anos que morreu na passada segunda-feira, vítima de alegados maus-tratos, era um processo de proteção na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ). Já o era com apenas um mês de vida: a comissão começou a acompanhá-la desde cedo, uma vez que os seus cinco irmãos mais velhos também já não viviam com a mãe e dois deles estavam já institucionalizados.

A menina corria perigo — foi esta a conclusão que chegou a CPCJ de Setúbal, depois de fazer uma avaliação diagnóstica ao caso. Por isso, decidiu aplicar uma medida de promoção e proteção da criança. Só que os pais de Jéssica não deram o consentimento para que esta proteção fosse aplicada e, como está previsto para estes casos, o processo foi remetido para o Tribunal de Família e Menores da Comarca de Setúbal. Porém, depois de o Ministério Público ter acompanhado o caso ao longo de dois anos, o processo acabou por ser arquivado por considerar “já não subsistir situação de perigo”. O que aconteceu no processo de Jéssica e o que não foi feito para a proteger?

