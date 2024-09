Com spa, avião privado e uma parede de escalada: há 8 novos hotéis prontos para fazer check-in

Quanto à oferta gastronómica, este hotel de cinco estrelas oferece duas opções sob a consultoria do chef Vitor Matos que, com três estrelas Michelin, vem no 16 Legoas apresentar uma sugestão mais descontraída através de pratos frescos e coloridos onde os ingredientes locais são protagonistas e os sabores do Douro marcam presença. Já no Schistó, que ainda está por chegar, o chef criou uma experiência íntima de fine dining que celebra a região com pratos modernos e regionais.

E porque a Quinta da Vacaria é uma das propriedades vinícolas mais antigas da região do Douro, os hóspedes são convidados a explorar os seus cantos, natureza e vinhos que, desde 2016, contam com uma coleção DOC de marca própria. A acompanhar a descoberta, o Torel Quinta da Vacaria conta ainda com experiências como provas de vinhos, passeios de barco, caminhadas, observação de estrelas e serões musicais.