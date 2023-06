DOP

Largo São Domingos, 16. Tel.: 22 201 4313. Terça a quarta, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 23h00, Quinta a sábado, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 à 01h00.

Depois de quatro meses fechadas, as portas do DOP estão agora escancaradas para que se veja a decoração mais moderna e se viaje pelas propostas do novo menu, “mais eclético”, diz Rui Paula. Nele brilham sugestões incontornáveis da cozinha tradicional, como as amêijoas da Ria Formosa, o peixe ao sal, a pá de cabrito e o arroz merendeiro, com frango e ovos estrelados, mas também pratos do mundo. Há frango satay, polvo à galega, ceviche de robalo, arroz de carabineiro com txistorra e espargos, e uma sobremesa que junta maçã, coco e miso. Acompanhe a refeição com um dos cocktails autorais, como o Lunático, com gin, pepino e jalapeño, ou o Café com Cheirinho, com brandy, canela e café, e aproveite as noites de quinta, sexta e sábado, com DJ, para dar um pezinho de dança.

