Como um julgamento de homicídio que causou alarme social foi adiado pela "birra" de uma juíza com os "objetos pessoais" de uma colega

Um dos julgamentos adiados é um caso de homicídio no qual Maurício, estudante do 12.º ano com 20 anos, está acusado de homicídio qualificado por ter confessado que matou o pai com sete facadas, justificando tal crime com os maus tratos a que o progenitor terá sujeito a mulher e os filhos ao longo de 15 anos. Maurício está em prisão domiciliária.