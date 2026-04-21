Contratos a prazo, reintegração de trabalhador, contacto fora de horas. O que mudou em 9 meses na proposta do Governo para a reforma laboral

Dispensa para amamentar limitada a dois anos. Atestado só ao fim do primeiro ano

Já se sabia que o Governo tinha aceitado fazer alterações à primeira versão do anteprojeto quanto às regras na amamentação. Ainda que tivesse mantido a redução da dispensa para amamentação aos primeiros dois anos de vida do bebé, e não, como decorre atualmente, durante todo o tempo de amamentação. No entanto, face ao projeto inicial os procedimentos mudaram nesta nova versão. E deixa de se obrigar a atestado médico logo no primeiro pedido de dispensa. Assim, esta prova só passa a necessária se a situação se prolongar além do primeiro ano de vida da criança. Depois disso, e até aos dois anos, o atestado deve ser apresentado decorridos seis meses.

Caso o trabalho seja a tempo parcial a dispensa ficará mais limitada, face às regras atualmente em vigor, e como já se encontra no primeiro anteprojeto. Conforme o Observador noticiou, em julho do ano passado, ao contrário da redação atualmente em vigor, não se incluiu a previsão do limite mínimo de duração de 30 minutos da dispensa para amamentar prevendo-se apenas que a dispensa diária seja reduzida na proporção do período normal de trabalho, podendo, assim, ser inferior aos 30 minutos previstos como mínimo atualmente.

Jornada contínua para quem tem filhos até 12 anos. Fins de semanas, feriados e trabalho noturno no horário flexível “na medida do possível”

Tem sido um dos braços de ferro com a UGT. Nem constava do anteprojeto inicial, mas no que está agora em cima da mesa da concertação social aponta para a possibilidade de haver jornada contínua para os pais com filhos até 12 anos – qualquer um dos pais. “A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e determinar uma redução do período normal de trabalho diário nunca superior a uma hora”, indica-se no anteprojeto, determinando-se que “o tempo máximo de trabalho seguido, em jornada contínua, não pode ter uma duração superior a cinco horas”. E com um limite de cinco anos, a pedido do trabalhador mas terá de ter acordo com o empregador ou estar previsto em convenção coletiva.

É aqui que difere a posição da UGT que pretende que pelo menos até aos oito anos a jornada contínua seja um direito, não dependente do acordo do empregador, e a partir dos oito anos até aos 12 é que já admite a possibilidade de ter de haver acordo se não estiver na convenção.

Outra polémica do primeiro anteprojeto era a de limitar os horários flexíveis já previstos na lei, nomeadamente em relação ao trabalho noturno ou aos fins de semana e feriados. No anteprojeto inicial pretendia-se estabelecer que o horário flexível se ajuste “às formas especiais de organização de tempo de trabalho que decorram do período de funcionamento da empresa ou da natureza das funções do trabalhador, nomeadamente em caso de trabalho noturno ou prestado habitualmente aos fins de semana e feriados”. Ou seja, estas formas distintas de organização de trabalho deverão ser tidas em conta na fixação do horário flexível. Há uma mudança que parece semântica do anteprojeto inicial para o que está agora em cima da mesa. É que se introduz o ajustamento às formas de organização – ou seja limitar a flexibilidade de horário aos fins de semana e trabalho noturno – “na medida do possível”. E esta introdução pode mudar a interpretação da norma, mas não retira totalmente a mudança. Uma norma que se acrescenta neste novo anteprojeto é a possibilidade de um trabalhador menor de idade não trabalhar por turnos.

Por outro lado, o novo anteprojeto passou a integrar uma redução de cinco horas semanais no horário laboral para assistência a filhos até um ano de idade que tenham doença oncológica. O atual Código de Trabalho já prevê essa redução para quem tenha filhos com deficiência ou doença crónica, estendendo-se agora a doenças oncológicas. É igualmente essa a alteração feita para a possibilidade de trabalho a tempo parcial para pessoas com filhos com doença, doença crónica ou oncológica, independentemente da idade.

Mudança para categoria inferior pode ter aprovação tácita

O Código de Trabalho já permite que haja uma mudança do trabalhador para categoria inferior, desde que haja acordo entre as partes e tendo autorização do serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral quando haja diminuição da remuneração. Agora no novo anteprojeto o Governo introduz uma aprovação tácita, caso não haja essa autorização em 45 dias. Caso não haja nesse prazo decisão, considera-se que se pronunciou “em sentido favorável à mudança do trabalhador”.

Não há algoritmos a decidir recrutamentos e avaliações mas pode haver no despedimento coletivo

É uma introdução no anteprojeto mais recente – face ao inicial. O Governo quer introduzir nos deveres do empregador o impedimento de utilização de automatismos no recrutamento e avaliação. Segundo a norma agora inscrita, “o empregador deve assegurar que as decisões em matéria de recrutamento e seleção, organização do trabalho, avaliação, progressão na carreira, aplicação de sanções disciplinares e manutenção ou cessação do contrato de trabalho, não são adotadas sem intervenção humana, a qual pode confirmar, alterar ou revogar a decisão proposta pelos algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial”. Infringir esta norma será uma contraordenação grave.

Se esta utilização é vedada na contratação, já não é nos despedimentos coletivos, onde se introduz, no atual anteprojeto, a obrigatoriedade, no entanto, de comunicar nos despedimentos coletivos se houve instrumentos ou processos utilizados, “nomeadamente a utilização de algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial”. Da mesma forma no despedimento por extinção de posto de trabalho o empregador tem de indicar se nos critérios para a escolha dos trabalhadores foi utilizado algum algoritmo.

Microempresas têm de dar menos horas de formação aos trabalhadores

Nem as 40 atuais nem as 20 inicialmente pretendidas. As microempresas vão ficar com a obrigação, caso seja aprovada a última versão do anteprojeto, 30 horas de formação contínua aos seus trabalhadores por ano. Nas restantes empresas mantêm-se as 40 horas semanais. Continua a ser objetivo diferenciar as microempresas, que empregam menos de 10 pessoas e têm um volume de negócios anual ou balanço total anual de até 2 milhões de euros. Na versão agora em cima da mesa também se determina que a formação seja pelo tempo proporcional aos contratos a prazo, ao trabalho a tempo parcial, e no ano de entrada na empresa.

Além da formação contínua, o Código do Trabalho prevê que o exercício de funções acessórias por parte de um trabalhador que exijam “especial qualificação” seja conjugado com formação profissional. Mas se no articulado em vigor se obriga a um mínimo de 10 horas anuais, na sua reformulação, se aprovada, cai o número de horas mínimo. Uma alteração já prevista no anteprojeto inicial que no entanto propunha a mudança para contraordenação leva a infração a esta norma (e que na versão atualizada voltou a contraordenação grave).

Limites aos contratos a prazo ficam iguais, mas há mais casos em que é possível fazê-los (nomeadamente a quem nunca teve contrato)

Esta é uma das grandes alterações do primeiro anteprojeto para o atual. O Governo recuou na pretensão de dar mais tempo aos contratos a prazo. Na primeira versão, o Governo passava o limite do contrato a termo certo para os três anos, mais um do que os atuais dois, passando a poder ser feito por um prazo inferior a um ano (face aos seis meses do Código de Trabalho). Já os contratos a termo incerto iriam até aos cinco anos, mais um ano do que a sua duração limite.

Sendo necessária a justificação para a constituição de um contrato a prazo, o Governo pretende alargar as possibilidades enquadradas, incluindo nas justificações as necessidades por situações de calamidade declarada (a termo incerto). O estado de calamidade passa a ser também justificação para o lay off.

Além disso, podem passar a ser feitos contratos a prazo com termo certo a mais situações: lançamento de empresas mesmo que tenham 250 trabalhadores ou mais (limite que está hoje no Código de Trabalho), contratação de desempregados também de longa duração (12 meses) e não apenas de muita longa duração. Mas volta-se a incluir uma cláusula, no anteprojeto em cima da mesa, que vai a meio do caminho face ao inicial em relação à possibilidade de contratar a prazo trabalhadores que nunca tenham tido um contrato de trabalho. O anteprojeto inicial ia mais longe dizendo que se abrangia por esta possibilidade os trabalhadores que nunca tivessem estado nos quadros de uma empresa, o que na leitura feita seria a porta aberta para que uma pessoa pudesse ficar toda a vida laboral sob contratos a prazo. Agora retira-se a especificação do contrato “a tempo indeterminado”, mas manteve-se nesta versão a inexistência de contrato de trabalho anterior.

O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três vezes, aponta-se no anteprojeto em cima da mesa, retirando-se, face ao Código em vigor, a possibilidade de limitar o período temporal com essas renovações. É só estipulado o limite de três vezes, sem interpretações temporais.

Acréscimo excecional de atividade já não justifica contratos de muita curta duração que podem ser feitos em mais setores

Nos contratos de muita curta duração há alterações no anteprojeto em cima da mesa face ao inicial e também face ao Código do Trabalho. Deixam de poder ser feitos como justificação pelo acréscimo excecional da atividade. Esta norma, prevista no atual Código, cai.

Assim, os contratos de muito curta duração só podem ser feitos nas atividades sazonais, e por 35 dias com duração máxima de 70 dias no ano. Mas a versão em cima da mesa parece alargar os casos em que é possível esses contratos sazonais, já que além de se falar da agricultura e turismo se estende aos “setores conexos”, não especificados mas que alarga bastante o âmbito, podendo apanhar a restauração, transportes, entre outros setores.