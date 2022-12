Chamou-lhes “meninos”, “queques” que tentam “guinchar”, adeptos de “luta livre” e concorrentes do Chega no “lamaçal” do debate político. À primeira vista, a conclusão seria óbvia: a Iniciativa Liberal irrita particularmente António Costa (e o PS), que tem passado debates parlamentares, entrevistas e declarações no geral a ‘malhar’ nos liberais. Mas a irritação, por muito genuína que possa ser, não surge do nada — e na análise do PS, este antagonismo pode ter efeitos favoráveis ao Governo Costa.

Por um lado, por motivos puramente eleitoralistas e cálculos a pensar na próxima visita às urnas; por outro, por motivos ideológicos, comprando uma disputa com o adversário mais “definido” que tem e aproveitando para abafar o PSD pelo caminho, dirigindo-se apenas ao que define como a “direita radical”… a que esse PSD pode acabar por se aliar.

Como um dirigente do PS resume, “isto não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez”. E, como no xadrez, as jogadas não são as mais óbvias — e os socialistas têm em conta todas as peças do tabuleiro (político, claro está) quando decidem fazer da Iniciativa Liberal um inimigo declarado. E admitem ter “atenção e vigilância” ao crescimento do partido — tentando não o sobrevalorizar.

Uma guerra bem-vinda: “É a direita de quem o PS gosta de não gostar”

