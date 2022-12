O sinal foi dado por Carlos César, presidente do PS e fonte sempre bem informada das intenções de António Costa: apesar do “nervosismo” que vai tomando contado do aparelho socialista, e da pressão de muitos para que existam mudanças profundas no Governo, o primeiro-ministro não vai aproveitar este momento para avançar com uma remodelação alargada. Carlos César indicia isso mesmo e é essa a interpretação que está a ser feita no topo do Governo e do PS.

No Facebook, onde além dos elogios rasgados a Pedro Nuno Santos, o presidente do PS fixou um calendário para Costa arrumar a casa (já para a semana) e sugeriu que o partido espera pela “posse dos membros que estão agora em falta no Governo” para voltar ao trabalho.

Por outras palavras: na semana saíram quatro governantes, Pedro Nuno Santos e três secretários de Estado; na próxima semana, vão entrar quatro. Troca direta, portanto, não uma dança de cadeiras generalizada.

A indicação dada pelo presidente socialista e um dos principais conselheiros de António Costa surge quando muitos no partido reclamam por um abanão até na estrutura do Governo com o reforço da capacidade política. No entanto, não deve ser a orientação a ser seguida pelo primeiro-ministro, que, até agora, tem sempre limitado as mexidas que faz no elenco governativo a respostas a necessidades imediatas e não avançando com mudanças estruturais.

