Crimeia, a "joia da coroa" de Putin que a Ucrânia está a cercar com drones: "O inferno está a começar para os russos"

Foi onde tudo começou e o primeiro passo que levou à invasão total em 2022. Em fevereiro de 2014, as tropas russas entraram na Crimeia e ocuparam-na. Nunca mais de lá saíram. A Rússia anexou de facto a região e controla-a desde essa altura. É tida como a “joia da coroa” dos objetivos expansionistas de Vladimir Putin, que nunca escondeu que sempre viu a região como russa. A Ucrânia nunca desistiu de recuperar o território que vê como seu e que ganhou um especial simbolismo — e os esforços parecem agora estar a dar resultado.

Os últimos dias têm sido caóticos na Crimeia. Através de ataques sucessivos com drones, a Ucrânia tem criado vários constrangimentos no quotidiano de vários habitantes da península. Há relatos de falta de combustível, água e eletricidade. Como resultado, as autoridades pró-russas acionaram o estado de emergência e milhares de pessoas estão a abandonar o território. O objetivo é claro: como é uma península, as tropas ucranianas querem isolá-la da Rússia. Aproveitando o bom momento na linha da frente e no moral, Kiev tem conseguido fazer isso. E os alarmes começaram a soar no Kremlin.

Este domingo, numa entrevista, o Presidente russo admitiu que a Crimeia atravessa uma situação de escassez de combustível, existindo “reservas limitadas” para “poucos dias”. Vladimir Putin garantiu que as “necessidades” da península serão tidas em consideração: “Aumentaremos o abastecimento tanto por terra como por mar”. No entanto, o chefe de Estado nunca disse como o ia fazer. É que não é só a Crimeia que está nesta situação: grandes partes da Rússia enfrentam o mesmo problema, fruto dos ataques ucranianos às refinarias petrolíferas russas.