Danos no ADN, dificuldades respiratórias e uma ameaça para os rins. O (pouco) que se sabe sobre os microplásticos no corpo humano

Foi o que descobriu a equipa de John Weinstein quando, em 2014, distribuiu três pedaços de plástico com 15,2 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de largura num sapal como o que existe na Ria Formosa. Um era de polietileno de alta densidade (que compõe os sacos e as garrafas de água), outro era de polipropileno (normalmente usado nos brinquedos, como o balde) e o terceiro era de poliestireno extrudido (utilizado sobretudo na construção civil).

O biólogo da universidade norte-americana Citadel pensava que seriam precisas décadas para se observarem sinais precoces de desintegração do plástico. Cinco, pelo menos. Afinal, começaram a surgir ao fim de apenas oito semanas: os raios ultravioletas quebravam as ligações químicas do plástico, laminando-o, camada a camada, em partículas mais pequenas que uma semente de sésamo. Algumas só se podiam ver com um microscópio eletrónico.

De todos os microplásticos que são detetados nos oceanos, 35% vem dos têxteis sintéticos, 28% dos pneus e 24% das poeiras das cidades. Os restantes 13% são resultado da deterioração da sinalização marítima (bóias luminosas, por exemplo), dos revestimentos marinhos (como os materiais usados nos cascos dos barcos), produtos de higiene pessoal e grânulos de plástico. São estas as contas mais recentes da União Internacional para a Conservação da Natureza, publicadas em 2019.

Parte destas partículas é engolida pelas criaturas marinhas, que as confundem com alimento: já foram encontrados microplásticos em mais de 1.000 espécies de peixes, crustáceos e moluscos. Outra parte cai como neve no leito marinho, chegando a pontos tão profundos como a Fossa das Marianas. E uma porção consegue ser transportada ao sabor do vento até aos Pirinéus Franceses ou aos pontos mais recônditos do Ártico e da Antártida.

Que as sardinhas grelhadas provavelmente têm chegado aos nossos pratos acompanhadas com uma guarnição inusitada (e invisível) já se sabia: calcula-se que uma pessoa que coma frutos do mar nas quantidades médias verificadas na Europa ingira 11 mil microplásticos por ano só a partir dessa fonte. Basta temperar a sopa com algum sal para aumentar ainda mais estes números: 90% das marcas têm microplásticos, sugeriu um estudo sul-coreano.