Estamos nos anos 1960 e Augusta Dias, natural do Porto, era motivada pela família a ser uma verdadeira exceção à regra. Como? Descobrindo os seus próprios interesses, abrindo o seu negócio e tornando-se uma mulher autónoma e independente, objetivos pouco comuns na época. Percebeu cedo que tinha um especial interesse por desenho, pintura e decoração, chegou a ser aluna privada de Júlio Resende e frequentou as aulas do brasileiro Luc Ximénes com quem aprendeu um novo método de corte de vestuário.

Partiu para Paris com a intenção de aprofundar os conhecimentos na área da moda, na prestigiada escola ESMOD, e de regresso ao Porto abriu um ateliê de corte e costura, artes decorativas, cerâmica e culinária. Em 1968, Augusta Dias (que deu origem ao acrónimo GUDI) percebeu que o processo de modelação inovador que tinha aprendido podia ser mesmo a chave do seu sucesso.

“Antigamente as roupas faziam-se a olho e em cima de um manequim, Luc Ximénes desenvolveu um método bidimensional, mais rápido, exato e eficaz, onde não existia tanta margem de erro. Quando a minha avó começou a ensinar este método, as empresas de confeção, maioritariamente concentradas na região norte, quiseram implementá-lo rapidamente, foi assim que começou a ganhar nome, dando formação e fazendo uma espécie de consultoria na indústria têxtil”, conta ao Observador Matilde Rocha, neta da fundadora e atual diretora geral da GUDI.

