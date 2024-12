Das "melhorias sociais e impactos positivos nos direitos humanos" à cidade futurista: o que se sabe do Mundial de 2034 na Arábia Saudita

O Médio Oriente assumiu-se como a nova capital do desporto. Fórmula 1, MotoGP, ténis, golfe e futebol rumaram nos últimos anos para aquela região do planeta devido aos grandes investimentos que têm surgido. A transição do desporto-rei começou pelo Qatar, com a realização do Campeonato do Mundo de 2022, e seguirá para a Arábia Saudita, que organizará a edição de 2034, já depois de ter sediado o Mundial de Clubes de 2023. A FIFA confirmou no início deste mês de dezembro a atribuição da prova aos sauditas, numa reunião virtual que também contou com a confirmação de Portugal como co-organizador do Mundial de 2030 com Espanha e Marrocos.

Apesar do escrutínio e das polémicas que têm surgido relativamente às questões que se prendem com os direitos humanos e o ambiente, a FIFA optou por voltar ao Médio Oriente, num movimento que serve para tentar transformar a reputação da Arábia Saudita e, como não podia deixar de ser, envolve centenas de milhões de euros, apontam os críticos. Na verdade, a decisão conhecida no congresso de 11 de dezembro não passou de uma mera formalidade – o que também se aplica à edição de 2030 –, já que, em outubro de 2023, os sauditas ficaram sozinhos na corrida à organização da prova, depois de a Austrália ter desistido, alegando que a FIFA deu apenas um mês para preparar a competição.

Ao contrário do que tem sido habitual (embora a organização prime pela antecipação e celeridade), a FIFA conduziu 0 processo de forma acelerada, levando a opinião pública a questionar a sua transparência e responsabilidade, alegando que a entidade que tutela o futebol mundial abriu caminho à Arábia Saudita. Um dos pontos argumentados prende-se precisamente com o Mundial de 2030, que será realizado em três continentes por forma a comemorar a edição do centenário: Europa, África e América do Sul. Tendo em conta a política de rotação dos continentes-sede e levando em consideração a realização da edição de 2026 na América do Norte, restavam apenas duas opções para 2034: Ásia ou Oceânia.

Nos últimos anos, desde que Gianni Infantino é presidente, a FIFA aproximou-se da Arábia Saudita e desenvolveu um relacionamento muito próximo com aquele país. Os árabes sediaram o Mundial de clubes de 2023 e, para além disso, têm na Aramco, gigante petrolífera do estado saudita, um dos maiores acordos de patrocínio em vigência. Mais recentemente, a DAZN, serviço desportivo de streaming, comprou os direitos de transmissão do Mundial de Clubes por mil milhões de euros, numa fase em que terá recebido uma injeção de capital do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita.

No mês passado tornou-se praticamente oficial a viabilização da candidatura saudita, com a publicação do relatório de avaliação da FIFA, da autoria do secretário-geral Mattias Grafstrom, vice-presidente da instituição. Grafstrom atribuiu uma pontuação média de 4,2, num total de cinco, à candidatura da Arábia Saudita, pelo que esta se transformou na pontuação mais alta de sempre a par da candidatura conjunta ao Mundial de 2030. Até à data, não foi realizada qualquer conferência de imprensa sobre o relatório ou a candidatura, que contém mais duas questões que têm suscitado dúvidas: os direitos humanos foram considerados “risco médio” no país e a proteção ambiental de “baixo risco”. Para além disso, a ratificação da candidatura no Congresso da FIFA foi feita através de uma salva de palmas, ao invés da votação tradicional, com abstenção. Aconteceu o mesmo com a candidatura de Portugal.

Ainda que não conceda entrevistas há alguma tempo, Infantino abordou a atribuição do Mundial de 2034 à Arábia Saudita no recente Congresso da FIFA. “Estamos, claro, cientes das críticas e dos medos. Confio plenamente nos nossos anfitriões para abordar todos os pontos em aberto deste processo e entregar um Campeonato do Mundo que atenda às expectativas do mundo. É isso que esperamos e o que almejamos: melhorias sociais e impactos positivos nos direitos humanos. Essa é uma das responsabilidades de sediar um Campeonato do Mundo”, partilhou com os membros. As questões levantadas são muitas e incluem ainda o tratamento dos trabalhadores migrantes, das mulheres e da comunidade LGBTQ+, bem como o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que foi reivindicado pelo governo saudita.

Só a Noruega não apoiou a candidatura da Arábia Saudita

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) foi a única que se absteve de aclamar a candidatura saudita, alegando que o processo de candidatura “prejudica as reformas da FIFA para uma boa liderança e desafia a confiança na FIFA”, acrescentando que não foram seguidas as diretrizes da entidade, o que “aumenta o risco de violações dos direitos humanos”. Todas as outras apoiaram a candidatura da Arábia Saudita, embora algumas federações europeias tenham expressado preocupação. A federação inglesa (FA) foi uma delas, dizendo que apoiou a proposta por ter recebido garantias de que os adeptos LGBTQ+ estariam seguros durante o Mundial.

A Federação Suíça de Futebol (SFV) também se mostrou relutante, mas acabou por apoiar, pedido à FIFA que incluísse na ata da reunião a sua posição, que passa pela monitorização dos direitos humanos. Já a federação da Dinamarca (DBU) assumiu que ia aprovar a candidatura da Arábia Saudita, mas exigiu à FIFA que supervisione as melhorias nos direitos humanos.

???????? OFFICIAL: World Cup 2034 will be hosted by Saudi Arabia, as president Gianni Infantino has confirmed. ???????? “Football unites the world like no other sport, World Cup is perfect showcase for a message of unity and inclusion”. “Different cultures can be together”. pic.twitter.com/ScNJqPzPf7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023

A influência saudita no desporto

Há quem apelide de sportswashing (lavagem desportiva, em português). Há quem considere que o desporto sirva para mostrar o poder do país, mas o que é certo é que o investimento da Arábia Saudita neste capítulo cresceu nos últimos anos. Desde 2020, o país do Médio Oriente investiu milhares de milhões na organização de eventos desportivos, que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman considera serem parte fundamental da estratégia Visão 2030, que visa modernizar e diversificar a economia do país.

Assim, nos últimos anos, a Arábia Saudita sediou a Fórmula 1, as finais das Supertaças de Espanha e de Itália, o Campeonato do Mundo de Clubes, o Dakar e grandes eventos de boxe, golfe, ténis e até de corridas de cavalos. Para além disso, o PIF criou o circuito LIV no golfe, comprou os quatro maiores clubes – Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad, da Saudi Pro League, a Primeira Liga de futebol, o que levou nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar ou Benzema a rumarem àquele campeonato – e ainda adquiriu o Newcastle, da Premier League.