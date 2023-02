Perante o público, Neal Mohan é um executivo discreto da Google, mas nos bastidores o cenário é outro. É um veterano do mundo tecnológico e, alegadamente, uma peça tão indispensável que a gigante da internet abriu os cordões à bolsa em 2011 para impedir que fugisse para o Twitter. A informação nunca chegou a ser confirmada, mas supostamente a empresa convenceu-o a ficar com um bónus de 100 milhões de dólares em ações.

Mohan, de 49 anos, chegou à Google quando a empresa onde trabalhava, a DoubleClick, foi comprada pela gigante. Ao longo dos anos foi colecionando cargos e áreas de atividade na Google. Até que chegou ao YouTube, onde até há bem pouco tempo era o braço direito de uma das funcionárias mais antigas da tecnológica, Susan Wojcicki, até agora CEO da plataforma de vídeos.

Esta é a “altura certa” para “começar um novo capítulo, focado na família, saúde e projetos pessoais”, anunciou recentemente ao mundo a líder do YouTube e a 16.ª funcionária mais antiga da Google. Quando assinou a nota de despedida, divulgou imediatamente o nome do sucessor: Neal Mohan, o seu diretor de produto. Wojcicki sublinhou a confiança em Mohan para a passagem de testemunho. “Tem um conhecimento maravilhoso do nosso produto, do negócio, das nossas comunidades de criadores e utilizadores e dos nossos trabalhadores. O Neal vai ser um líder incrível para o YouTube.”

