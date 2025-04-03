De que histórias são feitas as vozes de um coro?

São cantores, atores, professores, advogados, engenheiros, investigadores, atletas. À noite, estão juntos pela criação artística e por uma “libertação” coletiva. A partir desta quinta-feira, dia 3, podem ser vistos em várias salas de cinema nacionais com a estreia de Coro, um retrato intimista das individualidades que compõem o internacionalmente reconhecido Coro Gulbenkian.

Produzido em comemoração dos 60 anos do conjunto, o documentário da autoria de Edgar Ferreira centra o olhar sobretudo nos coristas e nas vidas individuais que compõem este coletivo. Ao longo de 90 minutos, vemos uma sucessão de entrevistas na primeira pessoa, entrecortadas com momentos do quotidiano, dos ensaios e dos sacrifícios que muitos têm de fazer para conciliar a música com os encargos da “vida real”.

O projeto partiu de um convite da Fundação Calouste Gulbenkian, com quem Edgar Ferreira já tinha colaborado em 2023 para Soma das Partes, projeto documental que assinalou os 60 anos da Orquestra Gulbenkian. “A minha curiosidade era perceber como é que um coro com esta reputação internacional consegue manter-se a este nível, sendo que a maior parte dos elementos têm outras ocupações, outras vidas, não são músicos a tempo inteiro.”

[o trailer de “Coro”:]

A escolha desta abordagem reflete um olhar mais pessoal, menos centrado na história institucional, até porque, como o próprio refere, esse ângulo já tinha sido explorado na anterior colaboração com a fundação. “A perspetiva de poder trabalhar com um lado mais humano, de poder trabalhar mais com as pessoas, era isso que me interessava”, diz o realizador ao Observador. “A imagem que temos do coro é de uma massa uniforme, uma entidade que não revela as individualidades que estão lá presentes. Achei que podia tentar fazer o retrato daquilo que é o coro, com base nas pessoas que lhe pertencem”.

“Todas as histórias são importantes”

A diversidade de testemunhos é notória em Coro. Jaime Bacharel é triatleta e professor de música; Verónica Milagres é diretora da Rádio Miúdos, primeiro projeto do tipo destinado à infância; Luís Miguel Pereira e Filipa Passos são médicos; Carmo Pereira Coutinho é advogada; Rui Aleixo concilia a música com as artes plásticas. São apenas alguns dos testemunhos presentes no filme, que descrevem aquele espaço ora como um “tónico”, “alimentação” ou “um bálsamo para a alma”. Em comum, o amor pela música e a vontade de criar em conjunto.

“O maior desafio de um trabalho com este envolvimento humano, com este nível de verdade e autenticidade, é saber que para ter as pessoas disponíveis, elas têm de confiar em nós e naquilo que pretendemos fazer”, refere Edgar Ferreira, confessando ao mesmo tempo que ficou “surpreendido” com a “generosidade” dos entrevistados.

[Já saiu o terceiro episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]

Atualmente, são cerca de uma centena os membros que compõem o coro da Fundação. As limitações naturais do cinema implicaram que nem todos pudessem entrar, cabendo à equipa de produção fazer essa escolha. “Foi preciso ter uma abordagem geral de todos os membros do grupo e depois escolher quem é que precisávamos para contar a história a que nos propusemos. (…) A ideia era ter o retrato mais completo possível. As pessoas que lá estão, estão também em representação de outras. Há muitos médicos no coro Gulbenkian, por exemplo. Mas acredito que quase todos eles podem ter uma sensação de catarse ao verem-se uns aos outros desta forma”, refere Edgar Ferreira.