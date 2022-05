De vítima de bullying na infância a "alfa" nas relações. Quem é Elon Musk, o homem que está perto de ser dono do Twitter?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou de porta em porta com o irmão e os primos a vender ovos da Páscoa feitos com chocolate caseiro, desenvolveu o seu primeiro jogo de computador aos 12 anos e agora é o homem mais rico do mundo. Elon Musk teve uma infância difícil, mas nem isso o impediu de se tornar no homem de negócios que é hoje. O empresário, que tem dificuldade em estar sozinho, assumiu várias relações ao longo dos tempos. Aos 50 anos está muito próximo de comprar o Twitter e colocar o seu cunho pessoal na rede social, que é a sua preferida.

O início. A infância difícil na África do Sul e a mudança para os EUA

Elon Musk nasceu em 28 de junho de 1971 em Pretória, na África do Sul. Foi nesta cidade que, juntamente com o irmão e os primos, vendeu porta a porta ovos da Páscoa feitos com chocolate caseiro por um preço vinte vezes superior ao que custava fazê-los. Mesmo nestes momentos de convivência com os familiares, o agora multimilionário era tão introvertido que os pais chegaram a pedir exames médicos para avaliar se era surdo. Acabaram por perceber que a timidez do rapaz era a sua forma de “sonhar acordado” com as invenções que pretendia fazer, como foguetes ou explosivos. “Ele entra no seu cérebro e vê-se que está noutro mundo”, explicou a mãe.

Aos três anos, eu sabia que ele era um génio, mas ainda não sabia se faria grandes coisas, porque muitos génios o são, mas não o aplicam” , disse Maye Musk à CBS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na escola primária, o tímido Elon Musk era também o rapaz mais novo e mais pequeno da turma. Um “nerd” que gostava mais de livros do que a maioria dos rapazes da sua idade — “Fui criado por livros. Livros e, depois, pelos meus pais”, admitiu. O bullying esteve muito presente na sua infância e os colegas chegaram mesmo a empurrá-lo de um lance de escadas, episódio que o levou ao hospital. “Quase fui espancado até à morte”, contou em entrevista à CBS News.

Ao crescer ele não fazia parte da multidão. Muito pelo contrário, ele era intimidado”, revelou Ashlee Vance, jornalista que escreveu uma biografia de Elon Musk.

Com oito anos, aos problemas na escola juntou-se um outro momento marcante: a separação dos pais. A sua mãe, Maye — uma modelo sul-africana nascida no Canadá que foi finalista do concurso Miss África do Sul em 1969 —, e o seu pai, Errol Musk, um engenheiro, divorciaram-se em 1980. O irmão e a irmã de Elon decidem ficar com a mãe, mas ele prefere ir viver com o pai. O rapaz não tem boas memórias do progenitor e descreve a sua infância como “horrível”.

Mas já era vísivel em Elon Musk o espírito empreendedor. Com apenas 12 anos criou um vídeojogo chamado “Blastar”, inspirado em ficção científica. O objetivo era destruir uma nave espacial alienígena que lançava bombas. Embora agora o considere “um jogo trivial”, a realidade é que a criação lhe rendeu 500 dólares (cerca de 475 euros) quando vendeu o código-fonte a uma revista chamada PC and Office Technology.

Não ficou por aqui. Aos 16 anos, Elon e o irmão Kimbal planearam abrir um fliperama — um salão de jogos destinado à utilização de máquinas do tipo “pinball” — perto da escola onde estudavam. Mas, como eram menores e os pais não lhes deram autorização legal, o negócio acabou por não sair do papel. Por essa altura, a vida na escola também já era um pouco mais fácil. As aulas de karaté, judo e luta livre ajudaram-no a aprender a defender-se dos colegas que lhe faziam bullying e Musk passou a retribuir a violência “com tanta força” quanto a que recebia.

Todavia, as dificuldades em interagir com os outros persistiam. Só muitos anos mais tarde, em 2021, foi tornado público que esta timidez se devia ao síndrome de Asperger, um transtorno do espectro do autismo que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade em comunicar. “Sei que às vezes digo ou publico coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona”, confessou no programa Saturday Night Live.

Introvertido, Elon Musk era também um sonhador. Na adolescência, decidiu deixar a África do Sul para “ver o que era preciso para viver”, para procurar melhores oportunidades e porque não estava disposto a apoiar o apartheid — regime de segregação racial — através do serviço militar obrigatório. Aos 17 anos mudou-se para o Canadá para iniciar os estudos universitários. Como não tinha muito dinheiro, arranjava pequenos empregos e poupava, estando determinado a sobreviver com um dólar por dia. As suas refeições estavam limitadas a cachorros-quentes e laranjas, alimentos que, de vez em quando, substituía por “macarrão com molho de tomate”.

No Canadá matriculou-se na Universidade de Queens para estudar Física e Economia, mas não foi aí que terminou o curso. Dois anos depois, em 1992, ganhou uma bolsa e transferiu-se para a Universidade de Pensilvânia, nos EUA, onde se licenciou. Aos 24 anos ainda se inscreveu numa pós-graduação em Física Aplicada em Stanford, na Califórnia, que abandonou ao fim de apenas dois dias para se tornar empresário.

Um trabalhador implacável e um líder por “instinto”: Elon Musk e os seus negócios

Quando colocou os estudos de lado, em 1995, fundou com o seu irmão mais novo, Kimbal, a Zip2. Nesta altura, trabalhava todos os dias, dormia no escritório e tomava banho na YMCA (Young Men’s Christian Association) que ficava numa rua perto. A Zip2 desenvolveu e vendeu um guia online da cidade da Califórnia para diversas empresas e sites de jornais, como o The New York Times. Quatro anos depois, a dupla vendeu a empresa por cerca de 300 milhões de dólares à Compaq Computer Corporation.

Com esse dinheiro, Elon Musk decidiu criar um banco online chamado X.com, que mais tarde se tornou na ainda existente e conhecida PayPal. Em 2002, Musk vendeu o sistema de pagamento digital à eBay por 1,5 mil milhões de dólares, tendo arrecadado 180 milhões com o negócio. Embora a PayPal o tenha tornado num homem rico, o agora multimilionário investiu grande parte desse dinheiro no arranque da empresa que projeta, fabrica e lança foguetes, na SpaceX e na Tesla, à época uma nova fabricante de carros elétricos.