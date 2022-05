O cofundador esquecido, os tweets marcantes e o papel político. A história do Twitter, que Musk está perto de comprar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hashtags (#) e retweets fazem parte do vocabulário atual da internet e até já saltaram para a vida real. O principal responsável por isso é o Twitter, a rede social do pássaro azul cuja história começa em 2006 com uma ideia de Jack Dorsey, um tímido programador de cabelo azul e piercing no nariz.

Nas últimas semanas, 16 anos após a sua criação, o Twitter ganhou ainda mais destaque mediático com a notícia de que Elon Musk está próximo de adquiri-lo. Os primeiros dados divulgados após a possível compra do bilionário mostram que, no primeiro trimestre de 2022, mais publicidade e menos assinaturas do serviço premium Twitter Blue fizeram com que a plataforma aumentasse as receitas, em termos homólogos, em 16%. A publicidade representa 90% das receitas da rede.

Com a divulgação dos resultados, o Twitter aproveitou também para revelar que, por “erro”, inflacionou, em cerca de dois milhões, o número de utilizadores diários ativos que declarou durante os últimos três anos — do primeiro trimestre de 2019 ao quatro trimestre de 2021. Mesmo assim, em todo o mundo, a rede social continua a ter milhões de utilizadores que usam a plataforma diariamente para se expressarem, para ver o que andam a fazer os amigos e até mesmo para se informarem. Do mito do cofundador esquecido aos tweets mais marcantes, da importância que adquire no mundo da política à mudança de CEO, como pode ser contada a história do Twitter, a rede social que Elon Musk está próximo de comprar?

Uma rede social, duas versões sobre a sua criação

Os donos e administração do Twitter contam a história da criação da rede social de forma diferente daquela que é referida pelos primeiros investidores e funcionários da empresa. O papel de um dos cofundadores é particularmente ocultado numa das duas versões.

O Twitter conta a história da seguinte forma: Evan Williams tem uma startup chamada Odeo, que vai ser uma plataforma de podcasting, e pede ao seu amigo da Google Christopher “Biz” Stone para se juntar ao negócio. Quando a Apple decide adicionar podcasts ao iTunes, a Odeo percebe que o seu modelo de negócio poderá não ter tanto potencial. É nesta altura que Evan, “Biz” e Jack Dorsey, um dos funcionários da startup, se juntam e criam o Twitter.

A história parece simples, mas poderá não ser totalmente verdadeira. Entrevistas a funcionários e investidores envolvidos no negócio do Twitter desde o início referem que a rede social foi também criada por um empresário chamado Noah Glass, que funda a Odeo, startup em que Evan Williams investe e ganha um papel relevante, chegando a assumir o cargo de CEO.

A empresa tem 14 funcionários, incluindo Evan Williams, “Biz” e Jack Dorsey — descrito como um programador tímido que utiliza piercing no nariz e tem cabelo azul —, quando fica sem rumo após a Apple decidir colocar podcasts no iTunes. Percebendo que o futuro não poderia passar pelo podcasting, os fundadores questionam: o que se segue para a Odeo? Noah Glass vê potencial em Jack Dorsey, considerado “uma das estrelas” da startup. E é mesmo o programador tímido que tem a ideia que dá origem ao Twitter.

Jack Dorsey quer criar uma plataforma em que um utilizador pode enviar uma mensagem para o número “40404” com um pensamento ou a descrição do que estava a fazer num determinado momento do dia. O “status” era transmitido para todos os seus amigos via SMS. A ideia é apresentada em fevereiro de 2006 por Glass e Dorsey ao resto da empresa. Apesar do ceticismo de Evan Williams relativamente ao potencial do projeto, o mesmo avança.

A criação do que virá a ser o Twitter — inicialmente chamado “twttr” — é uma ideia original de Jack Dorsey. Inicialmente, a rede social é apenas utilizada por pessoas que trabalham para a Odeo, que tinha um protótipo funcional da plataforma. O nome Twitter é inspirado pelo Flickr, serviço de partilha de imagens. Jack Dorsey considera que o nome é adequado por ser “uma pequena explosão de informações inconsequentes” e “pios de pássaros”, definições que a palavra tem no dicionário.

Em março de 2006, Jack Dorsey partilha a primeira publicação de sempre da rede social escrevendo “acabei de configurar a minha conta twttr”. Com o sucesso inicial da ideia, considerada como inovadora, Noah Glass quer comandar o projeto sozinho e a tensão no local de trabalho aumenta. O mito do cofundador esquecido começa aqui. Evan Williams demite Noah Glass, com o total apoio de Jack Dorsey.

just setting up my twttr — jack⚡️ (@jack) March 21, 2006

Sem a presença de Noah Glass, Evan Williams, Christopher “Biz” Stone e Jack Dorsey, atualmente reconhecidos como os três cofundadores da rede social, adquirem a maioria dos ativos dos investidores e acionistas da Odeo, para depois criarem a Obvious Corp, na qual irão desenvolver a versão final do Twitter.

Um terramoto em São Francisco torna claro para a empresa que os seus serviços podem ter utilidade nas notícias de última hora. A notícia do sismo espalha-se rapidamente pela rede social, sendo também assinalada por dois dos seus cofundadores. Este momento marca a plataforma, que no outono de 2006 tem milhares de utilizadores.

did anyone just feel that earthquake? — Ev (@ev) August 3, 2006

Just felt that earthquake. No one else here did. — jack⚡️ (@jack) August 3, 2006

A popularidade da rede social aumenta ainda mais em 2007. O conjunto de festivais de cinema, de música e de tecnologia South By Southwest (SXSW) que acontece em Austin, no Texas, nos EUA, atrai muita atenção para o Twitter. Evan Williams coloca grandes ecrãs e pósteres no evento explicando aos participantes como podem inscrever-se na rede social, que acaba por servir para informar as pessoas sobre os melhores locais do evento. Quando o Twitter ganha o prémio de “melhor startup” no South By Southwest, ninguém é apanhado de surpresa. Um mês depois do SXSW, uma injeção de capital de risco permite que o Twitter Inc. seja criado como uma entidade corporativa. Jack Dorsey é o primeiro CEO da empresa, que com o passar dos anos se consolida como um verdadeiro fenómeno de popularidade.

16 tweets marcantes em 16 anos de história

O primeiro tweet em português é escrito por Cris Dias, brasileiro de São Paulo, que expressa o seu contentamento e também alguma surpresa pelo facto de o Twitter funcionar.

funciona! :-O — cris dias (@crisdias) July 13, 2006

Um tweet de Chris Messina, utilizador da plataforma desde o início, muda a rede social para sempre. A hashtag (#) é lançada para a comunidade online como uma forma de organizar publicações por temas, para ser mais fácil também pesquisá-los. Chris Messina apresenta a ideia aos cofundadores do Twitter, que a acharam “demasiado nerd”, mas a realidade é que foi um verdadeiro sucesso que hoje é transversal a todas as redes sociais. O criador da hashtag afirma que nunca patenteou a ideia, nem recebeu qualquer compensação monetária por ela, uma vez que essa também não era a sua intenção.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ˗ˏˋ Chris Messina ˎˊ˗ (@chrismessina) August 23, 2007

“O melhor dia de sempre.” É desta forma que a NASA escolhe o Twitter para divulgar a notícia de que o Mars Phoenix Lander descobre gelo em Marte.

Are you ready to celebrate? Well, get ready: We have ICE!!!!! Yes, ICE, *WATER ICE* on Mars! w00t!!! Best day ever!! — MarsPhoenix (@MarsPhoenix) June 20, 2008

O sucesso do Twitter é cada vez mais evidente com o passar dos anos. Ashton Kutcher chega mesmo a desafiar a CNN dizendo que será ele próprio, e não o site de notícias, o primeiro utilizador a atingir a marca de um milhão de seguidores na rede social. O ator consegue superar a CNN com uma diferença de apenas 30 minutos, vitória que reinvindica no programa de Oprah Winfrey. A conhecida apresentadora de televisão conta com a ajuda do cofundador Evan Williams para escrever o seu primeiro tweet: “Sinto-me realmente no século 21”.

Com a primeira publicação de Oprah Winfrey, o Twitter consegue atingir números recorde de novos utilizadores e é um fenómeno passa a contar com a participação de cada vez mais celebridades. Este facto leva a empresa a introduzir em 2011 o “certinho azul” para verificar contas, comprovando que eram mesmo dos famosos e não falsas.

HI TWITTERS . THANK YOU FOR A WARM WELCOME. FEELING REALLY 21st CENTURY . — Oprah Winfrey (@Oprah) April 17, 2009

O alpinista Kenton Cool é o primeiro a conseguir fazer um tweet do topo do monte Evereste e agradece à Samsung pela conquista, uma vez que escala a montanha com um smartphone Galaxy S2 no seu equipamento.

Everest summit no 9! 1st tweet from the top of the world thanks to a weak 3G signal & the awesome Samsung Galaxy S2 handset! @samsunguk — Kenton Cool (@KentonCool) May 6, 2011

Barack Obama é o primeiro Presidente a anunciar o sucesso de umas eleições no Twitter. Em 2012, o então Presidente dos EUA coloca uma publicação na rede social abraçado à sua mulher, Michelle Obama, a comemorar “mais quatro anos” na Casa Branca.

O ator norte-americano Paul Walker morreu num acidente de carro em 2013. O anúncio da morte do ator da saga “Velocidade Furiosa” no Twitter é uma das publicações da rede social com mais retweets de sempre.

It's with a heavy heart that we must confirm Paul Walker passed away today in a tragic car accident…MORE: http://t.co/9hDuJMH99M – #TeamPW — Paul Walker (@RealPaulWalker) December 1, 2013

A selfie tirada na cerimónia dos Óscares de 2014 por Bradley Cooper faz história no Twitter. A imagem publicada por Ellen DeGeneres, acompanhada por outras celebridades como Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Brad Pitt ou Angelina Jolie, torna-se na mais partilhada da história do Twitter em 2014. Em menos de uma hora, a fotografia supera um milhão de retweets.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

O jornal Charlie Hebdo é alvo de um ataque terrorista em janeiro de 2015. As notícias sobre o atentado são seguidas no Twitter pelos utilizadores da rede social. A publicação de Joachim Roncin fica particularmente viral. O jornalista, e também diretor de arte, publica uma imagem com um fundo negro e com o slogan “Je Suis Charlie”, lema que é adotado pelos apoiantes da liberdade de expressão e liberdade de imprensa após o tiroteio que matou 12 pessoas.

Bruce Jenner transforma-se em Caitlyn Jenner em 2015. O processo de transformação culmina com a aparição de Caitlyn na capa da revista Vanity Fair. Com um aumento exponencial de popularidade e ao atrair a atenção de pessoas de todo o mundo, Caitlyin Jenner consegue alcançar um milhão de seguidores no Twitter em apenas quatro horas e quatro minutos.

O anúncio do aumento do limite de caracteres do Twitter de 140 para 280 marca o ano de 2017. Os utilizadores da rede social passaram a ter o dobro dos caracteres para escreverem os seus pensamentos e opiniões. “Uma pequena mudança, mas um grande passo para nós”, escreve Jack Dorsey sobre a novidade.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack⚡️ (@jack) September 26, 2017

O nome Macaulay Culkin pode ser desconhecido para algumas pessoas, mas basta mencionar que é “o ator que fez a personagem principal dos filmes ‘Sozinho em Casa'” para que quase todas as pessoas saibam que é. “Querem sentir-se velhos?” questiona num tweet, em 2020, que rapidamente ficou viral. Macaulay Culkin celebra o seu 40.º aniversário nesse ano.

Hey guys, wanna feel old? I'm 40. You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Um dos tweets com mais gostos de sempre é o anúncio da morte de Chadwick Boseman. O ator protagonista do filme “Pantera Negra” morreu após uma batalha de quatro anos contra um cancro no cólon. O anúncio é feito pela família que, em comunicado, explica que o ator gravou vários filmes “durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia”.

Quando os resultados das eleições norte-americanas de 2020 são divulgados, Kamala Harris faz um tweet que fica rapidamente popular. A primeira vice-presidente negra dos EUA partilha com os seus seguidores um vídeo em que aparece a comemorar a vitória. “Nós conseguimos, nós conseguimos Joe [Biden], vais ser o próximo Presidente dos Estados Unidos”, disse.

Recém-eleito Presidente dos EUA, Joe Biden escreve, horas antes de tomar posse, que o dia 20 de janeiro “é um novo dia na América”. A data marca também o dia em que o seu antecessor, Donald Trump, deixa definitivamente a Casa Branca.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Mais recentemente, foi publicado outro tweet que ficará certamente para a história da rede social. Elon Musk reage à aceitação da oferta que fez para comprar o Twitter por parte da administração da rede social, escrevendo que “a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos”.

Uma nova era para o Twitter: a saída de Jack Dorsey, que apoia Elon Musk

Jack Dorsey é o primeiro CEO do Twitter e o seu nome está marcado, desde o início, na história da empresa. Em 2008, por incentivo de Evan Williams, que viria a ficar com o cargo, os acionistas retiram Dorsey da posição de CEO. Só em junho de 2015 é que o cofundador da rede social voltaria a assumir novamente esse cargo.

O nome de Jack Dorsey é tão associado ao Twitter como o de Zuckerberg ao Facebook. Talvez por isso seja uma surpresa quando o antigo programador anuncia, em 2021, que deixará novamente de ser CEO da empresa. A sua saída marca uma mudança na empresa, que enfrenta anos de pressão dos investidores que não acreditam que a rede social gera dinheiro suficiente.

Num email enviado aos funcionários do Twitter e depois partilhado na rede social, Jack Dorsey explica que quer que a empresa deixe de ser liderada por fundadores, porque acredita que isso acaba por tornar-se numa fraqueza ao longo do tempo. “Trabalhei arduamente para garantir que esta empresa possa separar-se da sua fundação e dos seus fundadores”, afirma.

Não são muitas as empresas que chegam a este nível. E não há muitos fundadores que escolhem a sua empresa em detrimento do próprio ego”, salienta Jack Dorsey.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Parag Agrawal ocupa, desde então, o cargo de CEO do Twitter. Aos 37 anos, o engenheiro de software é descrito como sendo uma pessoa discreta, refere o jornal The New York Times, e que começa a sua carreira na empresa há mais de 10 anos, tendo sido nomeado diretor de tecnologia em 2017. “Curioso, investigador, racional, criativo, exigente, consciente de si mesmo e humilde”, Parag Agrawal conta com a “confiança profunda” de Dorsey.

Jack Dorsey vai permanecer no conselho de administração do Twitter até à próxima eleição, que decorrerá ainda este ano, tendo enfatizado que foi o próprio que tomou a decisão de sair, não tendo sido obrigado a fazê-lo. Apesar de explicar que quer deixar a empresa para se concentrar em projetos de criptomoedas e filantropia, o cofundador mantém-se bastante ativo na rede social e tem mostrado apoiar Elon Musk.

Após semanas incertas, a administração do Twitter anunciou que aceitou a oferta de Elon Musk para comprar a rede social por 44 mil milhões de dólares. As reações à notícia não se fizeram esperar e Jack Dorsey afirma que, embora acredite que ninguém “deva possuir ou administrar” a rede social, o multimilionário “é a única solução” em que confia. “Eu confio na sua missão de ampliar a luz da consciência”, garante.

Os dois homens têm visões semelhantes de como o Twitter deve operar e ambos concordam que a rede social deve sair de bolsa e tornar-se numa empresa privada. Porém, a relação entre os dois é mais antiga do que aparenta ser. Em 2016, Jack Dorsey já tinha explicado porque é que a conta de Elon Musk é uma das melhores da rede social.

“Ele é muito aberto e utiliza [a rede social] para corrigir a imprensa e as pessoas que não estão focadas nas coisas certas. Eu acho que ele é um modelo muito bom de como usá-lo [ao Twitter] bem”, disse o então CEO da plataforma, citado pelo Business Insider.

Numa entrevista feita na rede social em 2019 pela jornalista do The New York Times Kara Swisher, Jack Dorsey volta a elogiar Musk, dizendo que o multimilionário está focado em “resolver problemas existenciais e em partilhar o seu pensamento abertamente” na plataforma.

To me personally? I like how @elonmusk uses Twitter. He’s focused on solving existential problems and sharing his thinking openly. I respect that a lot, and all the ups and downs that come with it #karajack — jack⚡️ (@jack) February 12, 2019

Num evento do Twitter em janeiro de 2020, Dorsey pergunta a Musk o que é que ele mudaria na rede social. O multimilionário responde que tentaria encontrar uma forma de diferenciar melhor os bots de pessoas reais — mudança que prometeu fazer desde que se ofereceu para comprar o Twitter — o que terá feito a admiração entre os dois crescer ainda mais.

O patrão da Tesla mostra apoio a Jack Dorsey enquanto CEO do Twitter, antes e depois da sua saída do cargo, porque acredita que este tem “bom coração”, portanto não é de admirar que Musk seja a única solução em que o cofundador da rede social confie para comprar a empresa.

Just want say that I support @Jack as Twitter CEO. He has a good ❤️. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2020

O Twitter é “politicamente neutro”?

O Twitter não serve só para partilhar novidades ou estados de espírito com amigos. A rede social é também utilizada por políticos que se tentam aproximar do seu eleitorado, dando a conhecer as suas ideias e as posições que defendem através das publicações que fazem.

“O caráter mais politizado do Twitter decorre exclusivamente do facto de que o conteúdo partilhado se baseia muito mais em texto do que em imagens, ao contrário do que acontece em redes sociais como o Instagram ou o TikTok”, explica Francisco Conrado, investigador e professor especializado em análise de redes sociais, em declarações ao Observador.

Já a investigadora da Universidade Católica Rita Figueiras afirma ao Observador que o “Twitter é um lugar onde estão as elites. As elites políticas como estava o antigo Presidente dos EUA, que era muito ativo. [A plataforma] tem um estatuto de influência que é muito importante e que podemos ver que é uma marca do Twitter nas redes sociais”.

Após ter sido noticiado de que poderá estar prestes a garantir a compra da rede social, Elon Musk defendeu que, para que o Twitter mereça “confiança pública”, terá de ser “politicamente neutro”, o que significa que deve “perturbar igualmente a extrema direita e a extrema esquerda”.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

No entanto, um estudo realizado pela própria rede social mostra que o Twitter está longe da neutralidade, uma vez que o algoritmo favorece os tweets de partidos políticos e agências de notícias de direita em detrimento das publicações de esquerda. A investigação analisou estes tweets entre 1 de abril e 15 de agosto de 2020 em sete países: Canadá, França, Alemanha, Japão, Espanha, Reino Unido e EUA. A rede social concluiu que os principais partidos e meios de comunicação de direita têm níveis mais elevados de “amplificação algorítmica”, ou seja, têm mais alcance porque o algoritmo os beneficia.