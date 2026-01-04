"Revolucionária" e leal soldado de Maduro. Quem é Delcy Rodríguez, a nova Presidente interina da Venezuela

“Nomeio como vice-presidente executiva uma jovem mulher, corajosa, aguerrida, filha de um mártir, revolucionária e aprovada em mil batalhas: a nossa irmã Delcy Eloína Rodríguez.” Numa declaração repleta de elogios, o agora Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciava, em 2018, o seu novo braço direito. A escolha recaía sobre uma mulher de 49 anos que já tinha chefiado o Ministério dos Negócios Estrangeiros e liderado a Assembleia Nacional. Defensora incansável do socialismo venezuelano, Delcy Rodríguez chegava ao segundo posto mais poderoso do país, a vice‑presidência.

Nicolás Maduro tinha mesmo uma alcunha para a sua número dois no governo: era chamada a “tigre” do regime. Leal e aguerrida, era uma das figuras mais importantes do núcleo duro do agora Presidente deposto. Filha de um comunista assassinado por motivos políticos, Delcy Rodríguez foi uma das vozes mais influentes do chamado socialismo do século XXI. Tendo estudado no estrangeiro, foi preparada para ser um alto quadro do regime e já Hugo Chávez a tinha promovido para vários cargos governamentais.

Ideologicamente, Delcy Rodríguez defendia com afinco as ideias do socialismo venezuelano, assim como do regime fundado por Hugo Chávez. Em 2017, apesar das condições precárias em que a maioria da população venezuelana vivia, chegou a dizer que “não havia fome, nem uma crise humanitária” na Venezuela: “Aqui há amor.” Na política externa, a vice-presidente era também uma das críticas mais duras dos Estados Unidos, acusando Washington de “imperialismo”.