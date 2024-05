Depois do susto, não há espaço para experimentalismos. Iniciativa Liberal investe tudo na marca "Cotrim"

A pequena comitiva não se dá conta, mas partiu-se a meio. À direita, ao sol, João Cotrim Figueiredo caminha rodeado por uns quantos apoiantes, enquanto distribui alguns panfletos a quem com ele se vai cruzando. À esquerda, pela sombra, Rui Rocha faz o mesmo, sozinho, enquanto troca algumas palavras de circunstância com quem o recebe. A separá-los, quase simbolicamente, um dos muitos tapetes de flores que engalanaram o centro de Caminha para assinalar o Corpo de Deus. Rui Rocha apercebe-se, acelera discretamente o passo, muda de passeio e junta-se a Cotrim. Ninguém parece reparar que tinha ficado para trás e Rocha não protesta. Numa campanha propositadamente pensada para ser sobre a marca “Cotrim”, não há espaço para assomos de vaidade.

“Gosto muito de campanhas eleitorais, não perco uma. Mas é um pouco mais confortável [estar neste lugar de apoio]. De facto, trata-se de estar mais a acompanhar do que propriamente a ter intervenção, Mas faço com um enorme gosto e com total solidariedade e convicção relativamente a esta proposta da Iniciativa Liberal e ao nosso cabeça de lista, João Cotrim de Figueiredo”, assumiria mais tarde Rui Rocha aos jornalistas, já depois do pequeno passeio pelo centro da vila raiana. Tem sido sempre assim. O líder do partido tem aparecido várias vezes na campanha, mas nunca para roubar os holofotes — a IL apostou todas as fichas na figura de Cotrim.

E isso vê-se nos grandes e pequenos pormenores. Num partido que faz gala de ser avesso ao culto da personalidade, que já teve quatro líderes em sete anos de existência, os outdoors pensados para esta campanha às europeias têm como slogan em letras garrafais “Com Cotrim sim” e a cara do candidato em grande destaque. A referência à Europa passa quase despercebida. Não sendo uma absoluta novidade — Tiago Mayan Gonçalves, por exemplo, personificava os cartazes presidenciais, em 2021 –, é um sinal evidente (e assumido por quem pensou a campanha) de que o partido quer vender Cotrim aos eleitores. Em cada oportunidade. Em Caminha, por exemplo, ao quarto dia oficial de campanha, os elementos da comitiva apareceram com bonés com o mesmo lema: “Com Cotrim sim”.